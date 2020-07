Linge-veteran og kvindøl Asbjørn Fjeld fyller 100 år

Asbjørn Fjeld er den eldste av de tre gjenlevende fra det legendariske Kompani Linge.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Asbjørn Fjeld fra Kvinesdal fyller 100 år 10. juli 2020. Foto: Kristine Fjeld

Brukergenerert innhold

Arnfinn Moland

Deltakelse i dette kompaniet var de to siste av fire kapitler i Fjelds krigshistorie, som faktisk varte fem år og en måned. Ikke én dag etter midnatt 8. april 1940 og til 8. mai 1945 var kampen for Norges frihet ute av hans sinn. Et par perioder i løpet av de fem okkupasjonsårene, i henholdsvis Sverige og Storbritannia, var han i det minste fysisk i sikkerhet. Vel, et par episoder i hans svært innholdsrike og velskrevne «Bestefars krigsdagsbok» vitner om at man også under utdannelsen i Skottland kunne råke ut for livsfarlige situasjoner.

Det første kapitlet begynte midnatt 8. april 1940 på Akershus festning. Da gikk flyalarmen i kasernen på befalsskolen, og sammen med sambygding Oddvar Veraas fikk han utdelt 20 skudd. Overgangen fra teori til praksis var et faktum. Fra krigens første dag til 30. april deltok han i en håpløs, men likevel nødvendig og viktig, militær kamp mot tyske tropper, som var utstyrt med det siste innen krigføring. Møtet med panservogner gjorde til slutt overgivelse uunngåelig, etter harde kamper for å sinke den tyske framrykningen og dermed gi konge og regjering sjansen til å komme seg nordover og i sikkerhet.

Fangeopphold

Faren, Oskar, og Martin, broren, hadde deltatt under kampene på Rogalandsfronten, og i mai ble familien samlet i Kvinesdal, etter et fjorten dagers fangeopphold for Asbjørn. Mens faren ble trukket inn i organiseringen av Milorg, fikk Asbjørn og Oddvar Veraas ansvaret for «Cheese A» senderen i Kvinesdal. Deretter ble de en del av det velkjente motstandsmiljøet i Flekkefjord-distriktet, aktiviteten på Helle, der Gunvald Tomstad spilte dobbeltspill, samt Carhampton – alt glimrende beskrevet i den nye boka «Uten å nøle».

Risikerer man livet i kampen mot en okkupasjonsmakt, kommer også arrestasjoner, tortur, fengsel og død. Dette skjedde i stort monn også på Sørlandet, og andre kapittel i Asbjørns krigshistorie tok slutt da han og Oddvar kom seg i sikkerhet i Sverige i mai 1944 og over til Storbritannia i august samme år. Hovedinnholdet i neste kapittel var beinhard trening i Special Operations Executive (SOE), Norwegian Section, og oppholdet gjorde han til en elitesoldat som kunne gjennomføre sabotasje bak fiendens linjer, samt andre former for subversiv krigføring.

Gjenforent med Milorg

Helt mot slutten av krigen, i april 1945, var det klart for fjerde og siste kapittel. Asbjørn Fjeld ble sluppet ut i fallskjerm over Åseral med en hovedoppgave: Å sikre kraftanlegget Skjerka mot tysk ødeleggelse i krigens sluttfase. Operasjonens navn var «Caldy II». Her ble han gjenforent med Milorg. Skjerka ble i frigjøringsfasen overtatt uten dramatikk, og Fjeld kunne fullføre sine oppgaver under frigjøringen som NK i milorgdistrikt 18 (D. 18-Agder-fylkene), med kontor på Arkivet i Kristiansand.

Asbjørn Fjeld med Opelen han beslagla av den tyske kommandanten på Skjerka i maidagene 1945. Foto: Privat

Som tidligere nevnt koster motstand liv under en okkupasjon. Selv om Asbjørn Fjeld overlevde, var ikke gleden over freden fullkommen. Faren, Oskar Leonard Ingvald Fjeld, hadde blitt arrestert i desember 1942 og etter opphold i Møllergata 19 og på Grini sendt til den tyske Nacht und Nebel-leiren Natzweiler i det okkuperte Frankrike i 1943. Der døde han 5. juli året etter. Dette visste ingen i familien, heller ikke Asbjørn. I jubeldagene rundt 17. mai 1945 fikk han denne tunge beskjeden, som han så måtte reise hjem til Kvinesdal med.

Giftemål

30. juni 1945 hadde Kompani Linge sin første og siste samlede oppstilling i Oslo. Asbjørn Fjeld, sammen med hundrevis av kolleger, ble dimittert, kompaniet oppløst. Men Asbjørn hadde begynt sin militære utdannelse før krigen og hadde tenkt å fullføre, nå med en tung ballast av praksis i kropp og sjel. Fra høsten 1945 fortsatte han på Hærens Krigsskole, «. og dermed var krigen definitivt slutt for mitt vedkommende.», som han skriver i sin beretning. I 1946 giftet han seg med Gunhild Eiesland fra Fjotland, som han hadde truffet under krigen, og de fikk fire barn sammen.

Forsvaret ble hans arbeidsplass hele yrkeslivet. Etter innsats i Tysklandsbrigaden, ble Luftforsvaret hans våpengrein, med tjeneste i Oslo, Ørland og til slutt Sola, som oberstløytnant.

«Frihet og liv er ett»

Dette sammendraget av en unik krigshistorie er en hilsen til Asbjørn Fjeld, en 100-åring som fremdeles følger våkent med fra sykehjemmet i Sola. Kvinesdal, og hele Norge, bør være stolte over å ha fostret en slik person. Han var aldri i tvil om hva han skulle gjøre da landet ble angrepet av en overlegen militærmakt. At det ikke var over etter nederlaget i 1940, var han heller ikke i tvil om. Å tape i en krig er en del av verdens historie, men ufriheten og den nazistiske ideologi kunne ikke Asbjørn Fjeld og titusenvis andre forsone seg med. «Frihet og liv er ett», skrev Nordahl Grieg, og kampen for et fritt land ble viktigere enn livet. Det skal vi alle være takknemlige for.

Gratulerer med 100-årsdagen, Asbjørn Fjeld!