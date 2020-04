Påskeferie i Åseral på 50-tallet

Jeg hadde kjørt med Åseralsruta så mange ganger at jeg viste nøyaktig hvordan den nesten to timers lange kjøreturen var.

Gudrun Gjertsen (nå 76 år) fra Søgne har skrevet dette innlegget. Her er tre av hennes lekekamerater fra Kjerkebygda i Åseral. Foto: Privat

Gudrun Gjertsen

Vi hadde snakket om det i noen dager, at vi skulle reise på påskeferie til Åseral. Det var alltid moro å komme til Åseral, det gledet jeg meg stort til hver gang.

Åseralsruta gikk fra byen. Vi hadde med oss en koffert, ingen ski, og vi kjørte med Søgneruta til byen. I Tollbodgata, der ved fortauskanten sto Åseralsruta, klar til å kjøre. Den var grønn. Det var inne i gårdsrommet, opp ei bratt trapp med rekkverk på yttersiden at det var et lite kontor. Der kunne vi få informasjon om når tid ruta skulle kjøre. Men vi viste det. Vi tok alltid den som gikk på ettermiddagen.

Formiddagsruta hadde med seg varer til butikkene. Jeg hadde kjørt med Åseralsruta så mange ganger at jeg viste nøyaktig hvordan den nesten to timers lange kjøreturen var. Sjåføren hadde med post som han leverte til folk langs veien, også i Bjelland. Der stoppet ruta lenger, og alle passasjerene gikk ut for å få frisk luft, eller for å gå på do.

Det var når vi hadde kjørt en stund etter Bjelland at jeg begynte å kjenne det i magen. Jeg måtte bare kaste opp. Den brune papirposen som jeg hadde fått av sjåføren ble full av oppkast og vond lukt, det var så ekkelt. Det kjentes som om magen ville vrenges. Dette var det verste med hele turen.

Men endelig var vi fremme i Kjerkebygda. Ruta stoppet utenfor butikken til ”Oppa”. Flere av passasjerene hadde gått av tidligere, nå var det bare meg og mamma, og et par stykker til. Jeg løp ned til bestemors hus, over veien lå huset til Klara. Der kafeen var. Bestemor hadde dekket bordet. Lefser, gome og godt smør som hun hadde kjernet selv. Vi spiste pinnekjøtt til, hun hadde stekt det på gloen i gruva. Maten smakte så godt.

Nå var det påske og vi satt ved bordet hos bestemor og hadde det så fint. I Åseral var det mange gutter og noen jenter å leke med. Gregar, sønn til læreren, Peder på kafeen og Kari, datter til lensmannen, var noen av dem. Når det var mange barn i tunet, lekte vi ”slå på ringen” eller ”gjemme og leite opp”. Vi kunne holde på til langt utover kvelden, for guttene var flinke til å gjemme seg.

Gudrun Gjertsen har skrevet dette innlegget. Foto: Privat

Det var på påskedags ettermiddag at turistene begynte å samle seg i bygda igjen. Noen gikk på kafeen, eller satt på benken utenfor. De hadde gått lange turer på ski. Fra Ljosland hadde de gått innover i fjellet, noen hadde gått helt til Pytten. Eller kanskje hadde de gått vestover i fjellet, inn til Lord Salvesens hytte.

Det hadde kommet ei ekstra rute for å hente alle turistene. Flere av dem hadde kommet ned til bygda fra støler inne på fjellet, men mange hadde bodd på bedehuset i bygda, og gått på ski derfra. Der hadde de ligget på golvet i soveposer. Nå var påskeferien over for dem, og de gikk rundt i Kjerkebygda og ventet på å kjøre hjem med ruta.

Rutebilsjåføren hjalp til med å legge alle ryggsekkene inn i bagasjerommet. Og i stigen bak på ruta sto en mann og lempet opp ski og staver som var snørt sammen med reimer i begge ender. Der på taket av ruta ble de surret godt fast. Det var jo en lang og humpete vei ned til Kristiansand, og sjåføren måtte være sikker på at han ikke mistet dem på veien.

Nå sto vi på trappa utenfor Klaras kafé, guttene i bygda og jeg. Det var gøy å se på turistene. Nå gjorde de seg klare til å reise hjem. Mange hadde strikkegensere med fine mønster på, og hvit høyhalset genser eller hvit skjorte i halsen. Da kunne alle se den fine fargen de hadde fått i ansiktet. Jeg syntes dette var så spennende, og tenkte at når jeg blir stor, vil jeg også gå på ski i Åseral.

