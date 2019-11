Kulturpris til Rysstad og Olsbu Røiseland

ARENDAL: Fylkesordfører Gro Bråten overrakte kulturprisen og kulturstipendene under en festaften i regi av Aust-Agder fylkeskommune i Arendal kulturhus 28. november 2019.

Kim André Rysstad er fra Valle i Setesdal. Han er sanger og kveder, og har i årene som profesjonell musiker, formidlet tradisjonsmusikken fra Setesdal til en brei publikumsgruppe. Denne høsten har hele Norge blitt kjent med musikeren gjennom hans deltakelse i musikkonkurransen Stjernekamp på NRK1. Kim Andre Rysstad viser en stolthet for sin egen kulturarv, og er en god ambassadør og formidler av Setesdalkulturen gjennom sine musikalske uttrykk og bevisste bruk av Valledialekten.

Marte Olsbu Røiseland får kulturprisen for sine prestasjoner som skiskytter. Hun er i dag en av verdens fremste idrettsutøvere innen skiskyting med blant annet en individuell sølvmedalje på skiskyting sprint for damer og sølvmedalje i skiskyting miksstafett i vinter-OL 2018. Hun har oppnådd mye som idrettsutøver både på nasjonale og internasjonale arenaer og kan vise til 17 NM-gull, seier i fire renn i verdenscupen i 2019, to OL-sølv, fire VM-gull, en VM-bronse, ett gull og en bronseplass i EM 2014 og sju NM-gull i rulleski.

Begge kulturprisvinnere har synliggjort Agderregionen på en positiv måte for hele Norges befolkning. Kulturprisvinnerne var forhindret i å overvære utdelingen, og familie mottok prisen på deres vegne. Kulturprisen er skulpturen Solen IV utformet av Arne Vinje Gunnerud.

Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris har vært utdelt siden 1971 og kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i fylket. Formålet med prisen er å gi honnør for særlig fortjenstfull innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep.

Aust-Agder fylkeskommune

Kulturstipend

Linda Holdø Skomakerstuen og Håkon Rosenberg Gåre tildeles Aust-Agder fylkeskommunes kulturstipender for 2019. Stipendet er på 50 000 kroner til hver av mottakerne.

Linda Holdø Skomakerstuen er forfatter og bosatt i Risør. Hun utga boka «Uten vesentlige feil eller mangler» i 2017 og ble innkjøpt av Kulturrådet. NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet valgte den som en av sine fokustitler for våren 2017. I 2019 kom boka «Uten innkommende ordre». Handlingene og miljøet som skildres foregår i Risør og omegn, og gir en god presentasjon av landsdelen vår for alle som leser bøkene. Med sin sjangerblanding av lun «feelgood»-humor og spenningselementer, henvender forfatteren seg til en brei lesergruppe. Stipendet skal benyttes for å realisere forfatterens neste bokprosjekt.

Håkon Rosenberg Gåre er billedkunstner og tekstforfatter, og uttrykker seg mye gjennom skulpturer. Han er bosatt i Lillesand. Han kan vise til flere gruppe- og separatutstillinger på regionale og nasjonale arenaer. Kulturstipendet vil bli benyttet til å produsere nye skulpturer med teknikken laser i stålplate. Prosjektet «Metallsklipp» skal videreutvikle og utforske hvilke former som allerede finnes i et materiale og hvor liten påvirkning som skal til for at form skal oppstå. Arbeidene skal vises i en kuratert gruppeutstilling ved Agder kunstnersenter våren 2020 der temaet er metall.

Formålet med stipendet er å gi bedre arbeidsvilkår og inspirasjon til aktive kulturarbeidere bosatt i fylket. Stipendene gis fortrinnsvis til innsats eller studieobjekt som er fylkesomfattende eller av regional interesse, samt i tilfeller der ordinære statlige ordninger ikke finnes.

Kulturstipend for unge talenter

Gunleik R. Urfjell, Tomas Nannestad og Hanna Ruud tildeles Aust-Agder fylkeskommunes kulturstipender for unge talenter for 2019. Stipendet er på 20 000 kroner til hver av mottakerne.

Gunleik Reini Urfjell er fra Vegårshei og bor nå i Bergen der han utdanner seg innen utøvende musikk på Griegakademiet institutt for musikk ved Universitetet i Bergen. For øyeblikket er han inne i sitt andre år med permisjon grunnet militærtjeneste. Han tjenestegjør i Sjøforsvarets musikkorps Bergen. Etter endt militærtjeneste fortsetter han utdannelsen sin på Griegakademiet. Han har spilt tuba fra han var 9 år og arbeider som frilanser i regionen som korpsdirigent, instruktør og spillelærer. Han har hatt stor betydning for korpsmiljøet både på Vegårshei og i Gjerstad.

Tomas Laukvik Nannestad er fra Arendal og begynte å spille gitar da han var seks år. Han tar nå en bachelorgrad i klassisk gitar ved Norges musikkhøgskole og fikk i januar 2018 førsteplass i musikkhøgskolens kammermusikk-konkurranse i klassen master, som del av en gitartrio. Tomas vant 1. pris i finalen i Ung klassisk i 2017. Han har også bakgrunn som gitarist i flere band og har variert sjangererfaring.

Hanna Ruud er fra Grimstad og går på musikk, dans og drama på Dahlske videregående skole. Hun har danset siden hun var tre år og behersker de fleste dansesjangre. Hun holder et høyt nivå innen dans og for øyeblikket fokuserer hun mest på hipp hop og jazz. Hanna har flere ganger kommet til den nasjonale festivalen «Ung kultur møtes» med eget koreografert innslag og de siste årene har hun også gjort en stor og verdifull innsats som arrangør for UKM. Fylkestinget har etablert en ordning med to talentstipend à 20 000 kroner for unge utøvere innen musikk, dans, kunst og tilsvarende kunstuttrykk. Fylkestinget ønsker på den måten å gi muligheter til videreutvikling for noen av de mange unge talentene som finnes i Aust-Agder.

Talentstøtte for unge idrettsutøvere

Halvor Sørbø, Magnus Sørbø, Theodor Bernstein, Victoria Celine Dalen, Madelen Haaheim Sveinungsen, Adrian Lauritzen Andresen og Martin Uldal tildeles Aust-Agder fylkeskommunes talentstøtte for unge idrettsutøvere for 2019. Støtten er på 20 000 kroner til hver av mottakerne.

Halvor Sørbø er landeveissyklist og er medlem i Gjerstad IL. Han kan vise til flere pallplasser i nasjonale sykkelritt, og topp 10 plasseringer i store skandinaviske ritt. Han ble tatt ut på et lag i forbindelse med talentsatsingen til NTG Bærum, men går dette skoleåret i 10. klasse.

Magnus Sørbø er landeveissyklist og Cyclocrossutøver og hører til Gjerstad IL. Han er sammenlagtvinner i Norgescupen i Cyclocross junior og er i dag elev på NTG Bærum. Han har mange gode resultater i landeveissykling i 2019

Theodor Bernstein er svømmer og medlem i Grimstad svømmeklubb. Han fikk gull i UM svømming 50 m fri, og sølv 50 m butterfly i 2018. Han er tatt ut på ungdomslandslaget til Nordisk mesterskap.

Victoria Celine Dalen er dressur- og sprangrytter fra Arendal og Grimstad Rideklubb. Hun fikk bronse NM sprangridning ponniklassen i 2018 og gull i Nordisk Baltisk mesterskap i sprangridning ponni juni 2019 og ble da tatt ut til EM.

Madelen Haaheim Sveinungsen er friidrettsutøver og spesialiserer seg i høydehopp. Hun er medlem av Sørild Friidrettsklubb. Hun fikk gull i UM friidrett i høyde, sølv NM jr. 2018 i høyde, og gull og bronse i NM jr. innendørs 2018 i henholdsvis høyde- og lengdehopp. Hun er elev på Sam Eyde idrettsfag, TiA-elev i det første kullet på Sam Eyde (Toppidrett i Agder)

Adrian Lauritzen Andresen er kickbokser i Grimstad kickbokserklubb. Han fikk bronse i Verdenscupen U16 i -57 kg klassen lettkontakt i Irish Open (verdens største kampsportstevne), Han har også fått gull NM kickboksing i pointfight og lettkontakt 2019 og bronse i EM kickboksing lettkontakt 2019.

Martin Uldal er skiskytter og er medlem i Birkenes IL Han har oppnådd å få sølv i NM jr. normalprogram 2019, og sølv og bronse NM jr. fellesstart og sprint 2019, Martin er elev på NTG Lillehammer. Hensikten med talentstøtten er å bidra til å utvikle talentfulle idrettsutøvere fra vår landsdel. Talentstøtten tildeles unge utøvere som viser ambisjoner og evne til å utvikle talentet sitt.