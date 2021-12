Jegersberg Gård ble målet for for spaserturen lørdag formiddag. Vi var bedt med sammen med barnebarn for å oppleve den spesielle stemningen som Jegersberg Gård, Rehabiltering og kompetansesenter for rusavhengige, innbyr til nå i adventstiden. Denne dagen var de velsignet med julehjelp fra oven. Snøen lavet ned, og i følge meteorologene skal det være hvitt, vinterlig og kaldt fremover også.

Gode 20 minutter gange fra sentrum ligger gården naturskjønt til, ved foten av det store tilrettelagte turområdet Jegersberg. Vi ble møtt av et koselig lite julemarked med hjemmelagede produkter. Syltetøy, eplemost og håndarbeider fra gårdens egne, Kirkens Bymisjon, og andre samarbeidende lag og organisasjoner. På tunet flammer det liflig av et uttall bålpanner, og barna får være med i stallen til hestene. De kan få seg en kort ridetur før vi benker oss til nissegrøt med smørøye, sukker og kanel.

Stedets kjæledegger, langhårete alpakkaer og lamaer, strener rundt blant gjestene med nysgjerrige blikk, dumbjeller og nisseluer over ørene. Det var ikke så mange slike i tidligere tiders julefeiring, men ellers er stemningen på gården denne lørdagen, som bilder hentet fra eventyrbøkenes «Jul i Bakkebygrenda.»

Under idyllen ligger alvoret, slitet og håpet til de som driver gården. Gjennom arbeid, fellesskap, mestring og ansvar går veien ut av rusavhengighet til jobb, egen bolig, et liv fri fra rus, og med styrke til å stå på egne bein. De som har gått dette løpet forventes også å gi tilbake, påta seg jobben som mentorer for nye som kommer til, være rollemønstere, veiledere, støttespillere og tilstede for andre som trenger dem i fellesskapet. Gården drives i et interkommunalt samarbeide mellom Kristiansand, Vennesla og Lillesand, og et uttall av støttespillere.

I dagliglivet bor deltakerne på gården. Beboerne har ansvar for alt i fellesskapet, som gårdsdrift, rideskole, vask, matlaging og det som kreves i hverdagen. De tar på seg oppdrag som snørydding, trefelling, kløyving, tørking og salg av ved, grøfting, graving og et uttall av små håndverks og entreprenøroppgaver. Dette er mestring og kvalifisering, som leder videre ut i et ordinært og kompetitivt arbeidsliv.

I snødrevet, lyset og lukten av bålpanna, og med en forventningsfull stolt og glad toåring på sin første ridetur, lot jeg meg sikkert rive med av julestemning, adventstid og nostalgiske tilbakeblikk til slik vi gjerne skulle se at jula har vært. Uansett, det ble en stor opplevelse. De har åpent hus og julemarked i dag også. Beboerne, de ansatte og initiativtakerne viser stolt fram hva de har fått til. Det har de all grunn til. Deltakerne er på god vei ut i hverdagslivet. På veien skapte de i går meningsfylt julestemning, håp og forventning for oss som var på besøk.

