Det handlet plutselig om noe mye større

Midnatt natt til fredag slippes første singel «James Dean» fra kapittel to med The Ella Sisters. Vi starter i den sårbare enden denne gangen.

Tvillingsøstrene Charlotte (24 år, foran) og Maren Wallevik Hansen fra Kristiansand utgjør popduoen The Ella Sisters. Foto: Privat

The Ella Sisters

Hei dere! Takk for sist! Det innlegget vi skrev sist handlet om EP-slippet av Queens, og stas respons fra både UK og Tyskland, samt P3 her i Norge. Nå skal vi endelig fortsette med det vi kaller et kapittel to i denne pop-musikkreisen. Denne gangen starter vi med en låt som tar for seg et ganske sårbart perspektiv. Sangen heter «James Dean», og den stiller spørsmål ved om gutter egentlig noen gang føler seg frie nok til å være helt sårbare og åpne.

Vi satt i studio med Matt (produsent) i London for en god stund tilbake (før 2020, selvfølgelig) og Maren var veldig opptatt av å få prøvd å satt ord på frustrasjonen rundt det å kjenne noen som strevde med å våge å vise seg sårbare. Vi hadde en lang samtale om dette med framstilling av styrke, og hvor vi henter referanser fra i samfunnet vårt.

Foto: Tobias Aasgaarden (cover art)

Vi snakket om den rollen mange gutter kanskje føler de må tre inn i, spesielt som unge voksne, og hvordan vi kunne sette det i kontekst. James Dean er en skuespiller, kjent for filmen «Rebel without a Cause» hvor han spiller en tenåringsrebell. Skuespilleren er kjent for å klare å ta fram frykten, håpet og spørsmålene som ethvert ungt menneske sitter med. Vi synes det er ekstra interessant å se på det i kontekst av 2020. Det er mye å ta inn. Det er det for oss alle.

Vi beveger oss heldigvis i en retning som samfunn hvor det er større rom for å utfolde seg og være den man vil være. Men vi synes det var interessant å skrive fra eget perspektiv hvordan (i dette tilfellet Maren) så at en gutt måtte ha så høy tåleevne hele tiden, og terskelen var så høy for å si at det var vanskelig. Det var lettere at alt skulle gå fort, og stille seg bak beskyttelsen av et selvsikkert ytre.

Foto: Privat

“You’re not telling me, you are in love with the

speed

You are a House of Cards, I try to see what you

need

Everybody knows you are the muse and the

sight

But would you dare to show your soul in the darkest

night?”

Og så kommer vi til det aspektet som handler om styrke i seg selv. For hva er egentlig styrke? Om det skumleste i verden er å si at man er redd, så er det vel akkurat det å si det som gjør en modig? Vi læres opp til å ta på oss rustning. Jo tykkere, jo bedre. Det var interessant å skrive fra et perspektiv hvor den ene velger å ha den på, mens en selv har valgt å rive den av – og hva disse valgene gjør med en relasjon.

Foto: Privat

Både låt og musikkvideo er ute midnatt. Håper den treffer noe hos dere. Ta vare.