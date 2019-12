Julelåt-debut på Torvet med egne elever i ryggen

Som gjesteartister på byens store julekonsert «Himmel på jord», får de støtte av Christianssand Storband og et sprudlende barnekor, som er godt kjent for et av bandets medlemmer. Vokalist Silje Margrethe Bertelsen Eng er lærer på Solholmen skole, hvor barna i koret kommer fra, og hun gleder seg stort til å tilbringe tid med barna i en litt annen setting enn hun gjør til vanlig.

– Først og fremst er det en stor ære å få framføre EVEs debutsingel med fantastiske Christianssand Storband. Og så er det veldig moro å gjøre det sammen med egne elever. Her får jeg virkelig kjenne på kombinasjonen av å være lærer og musiker. De flotte barnestemmene bygger dessuten veldig fint opp under kjærligheten og rausheten vi synger om, sier Silje Margrethe.

Bandets øvrige medlemmer, Bjørn Mattis Eng og Alexander Elmies-Vestergren, er også lærere, og erfaringer fra yrket har vært en viktig inspirasjon for den nye julelåten, som dreier seg om hvordan jula gir rom for raushet.

– I hverdagen som lærere møter vi mange mennesker i ulike livssituasjoner. Vi får også innblikk i mange følelser omkring det å gå jula i møte. Vi håper først og fremst at låten kan spre julestemning, juleglede og varme. I tillegg håper vi det underliggende budskapet om å ta vare på hverandre vil skinne igjennom, påpeker Silje Margrethe.

Trioen har selv skrevet tekst og musikk, og har nylig lansert singelen på digitale strømmetjenester. Søndag får publikum oppleve låten i en litt annen drakt, i et vakkert arrangement av storbandets musikalske leder Tore Bråthen. Og altså – krydret med julestemte barnestemmer i Solholmen skoles barnekor.

Låten kan du høre her:

