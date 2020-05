Lager humorshow etter koronastøtte fra Cultiva

Torsdag 14. mai slipper humorgruppa Jøss den første episoden av det nye humorkonseptet «Luftetur».

Koronakrisen førte til det nye, lokale humorkonseptet «Luftetur». Fra venstre: Fredrik Landmark, Johannes Blåsternes, Olav Dale, Martin Næss Hald, Ole Tobias Tveit. Foto: Anne Sofie Mevold Tysland

KRISTIANSAND: – Vi vil lage noe som folk ikke forventer, noe uforutsigbart, sier Martin Næss Hald, som for omkring tre år siden startet humorgruppa Jøss Humor sammen med barndomsvennene Olav Dale og Ole Tobias Tveit.

Humortrioen hadde i utgangspunktet planer om et nytt show til sommeren, slik som fjorårets forestilling «Jøss, her var det god stemning» på Vaktbua. Men da smittevernstiltakene ble innført, måtte de tenke annerledes.

Med seg på laget fikk de Johannes Blåsternes og Fredrik Landmark fra Kristiansand Improvisasjonsteater, og sammen fikk de ideen om et innovativt humorprosjekt.

Olav Dale i rollen som geparden «Kimani» i sammen med Johannes Blåsternes i rollen som journalist. – Hvis sketsjer går viralt, er det selvfølgelig veldig gøy, men litt av sjarmen er vel også at det ikke har en typisk nasjonal appell, sier Olav Dale. Foto: Anne Sofie Mevold Tysland

Ti episoder

– Vi skulle egentlig lage en podkast, men støtten fra Cultiva ga oss muligheten til å lage noe enda større, forteller Tveit om ideen til det ukentlige og digitale humorshowet “Luftetur” som presenteres av Glassbua studio.

Jøss Humor var nemlig en av de sørlandske kulturaktørene som fikk 100. 000 kroner i støtte fra Cultiva, som en del av stiftelsens innovasjonstiltak for å gjøre kulturfeltet bedre rustet til å møte verden etter korona.

Nå går pengene til produksjonen av sketsjeshowet, som har som mål å underholde kristiansandbefolkningen. Det digitale showet består av ti episoder som skal publiseres på nettet én gang i uka.

Jøss humor slipper første episode av det ukentlige showet «Luftetur» torsdag 14. mai. Foto: Anne Sofie Mevold Tysland

– Det er ikke så vanlig at humor-prosjekter blir prioritert, så det er veldig gøy at vi ble trukket ut. Vi finner veien litt mens vi går og lager et show som ikke er ment for et publikum i salen, sier Hald og understreker at konseptet skal kunne stå på egne bein også etter koronakrisen.

Cultiva-direktør, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, forteller at nettopp dette var en av grunnene til at Jøss Humor fikk økonomisk støtte.

– Vi tror at utforskning av nye grenseflater i samspill mellom digitale og fysiske kulturopplevelser vil bli viktig post-korona, sier hun og legger til at prosjektet utmerket seg ved kvalitetsnivået på konseptet og ambisjonene deres for samspill mellom det digitale og det analoge.

Guttene i Jøss Humor har lenge vært aktive i teater- og humormiljøet på Sørlandet og forteller at det både er nytt og uvant å produsere et digitalt show, sammenlignet med å stå på scenen. Foto: Anne Sofie Mevold Tysland

«Smud, lættis og stek»

Johannes Blåsternes, som er tidligere Kilden-skuespiller og kunstnerisk ansvarlig for prosjektet, forteller at det nye konseptet baseres på sketsjer om lokale aktualiteter og fenomener i samfunnet.

– I stedet for å bare sitte og snakke i et filmet podkastformat, krydrer vi praten med forhåndsinnspilte spalter, sketsjer og innslag, sier han og legger til at «smud, lættis og stek» er tre ord som beskriver prosjektet godt.

Han kan også røpe at det dukker opp musikalske innslag og små stikk til lokale stereotypier.

– Alle skal få passet sitt påskrevet, og det er ingen som slipper unna. Alt fra byoriginalene, de kristne til demokratene, sier Blåsternes og smiler lurt.

Martin Næss Hald, Olav Dale og Ole Tobias Tveit øver til innspilling av Palmesus-sketsj i Glassbua studio. Foto: Anne Sofie Mevold Tysland

– Hva er tanken bak navnet «Luftetur»?

– Hvis du er ute på en luftetur, kan potensielt alt skje. Stort sett skjer det ingenting, men på denne lufteturen skjer det veldig mye, forteller han.

Lover høy underholdningsverdi

Humorgruppa beskriver prosjektet som «et varierende kvalitetsshow av varierende kvalitet», men legger ikke skjul på at de legger ned mye tid og arbeid i prosjektet. I løpet av de fire siste ukene har de jobbet med manusskriving og filming, hver dag.

– Vi har til og med fått oss vårt eget kontor, så dette blir som en ubetalt heltidsjobb, forteller Dale lattermildt.

– For tiden har flere ulike kulturaktører bydd på konserter og stand-up på nettet. Hvorfor skal folk velge å se på akkurat deres show?

Korona-støtten fra Cultiva går til alt fra leie av studio til sminkører. Foto: Anne Sofie Mevold Tysland

– Vi prøver å lage noe annerledes av høy underholdningsverdi og håper at publikum kan se hvor mye arbeid og penger som er lagt ned i produksjonen, sier Hald.

Lørdag 16. mai, samme uke som premieren, arrangerer Jøss humor også en livesending som skal fungere som et slags vorspiel inn mot 17. mai. Da byr de på sang, taler, improvisasjonsteater og lederen for 17. mai-utvalget, Mira Svartnes Thorsen, som gjest.

Olav Dale (t.v.) «intervjues» av Johannes Blåsternes. Foto: Anne Sofie Mevold Tysland

– Vi håper folk blir med hjemmefra, tar seg en pils og koser seg sammen med oss, sier Tveit.

Humorshowet «Luftetur» kan ses på Facebook, YouTube og josshumor.no.