Konsert med 110-årsjubilant Søgne musikkorps

SØGNE: Søndag 17. november spiller Søgne musikkorps i Søgne hovedkirke. Foreningen startet opp i 1909, og i 110 år har korpset gledet bygda med korpsmusikk.

Til søndagens jubileumskonsert har korpset invitert Søgnes unge sopran-talent Nora Strømme til å delta. De to andre solistene denne kvelden er Roar Borøy på orgel og Roar Brostrøm på obo.

Nora Strømme er 17 år og har sunget siden hun var rundt 11 år. I år flyttet Nora til Oslo for å begynne i 2. klasse på musikklinjen ved Edvard Munch VGS. Her deltar hun i et talentprogram som er et samarbeid mellom Unge Talenter ved Barratt Due og Edv. Munch videregående. I Oslo får hun timer med Solveig Kringlebotn hver uke. Før Nora flyttet til Oslo, gikk hun på Kulturskolen i Kristiansand, TUP ved UiA, Lørdagsskolen i Agder og første året av videregående på Vågsbygd VGS.

Hilde Strømme

Dette sier Nora selv:

– Jeg ser veldig fram til denne konserten! I og med at jeg ikke har opptrådt så mye i det siste, er det flott å begynne litt rolig med et orkester jeg kjenner fra før, og også i Søgne, så dette blir gøy!

Privat

Roar Borøy er Søgnes første fulltids-organist. Borøy er fra Søgne, og har studert musikk ved Høyskolen i Staffeldts gate og Universitetet i Oslo. Han var ansvarlig for Indremisjonsselskapets musikkavdeling fra 1990–95 med kursvirksomhet og notebank for kor over hele landet. Flyttet til Musikkfolkehøgskolen Viken på Gjøvik og hadde bla ansvar for jazz/pop/rock-fordypningen i 12 år og var inspektør i seks år. Siden 2014 tilbake i bygda for å ta ansvar for barne- og ungdomskultur i Søgne kommune. Nå i høst og framover skal kreftene brukes på samspill med utgangspunkt i Søgne menighet.

Privat

Roar Brostrøm har vært korpsets dirigent siden 2017. Han er opprinnelig fra Melhus, og bor nå med kone og tre barn i Kristiansand. Brostrøm studerte med prof. Erik Niord Larsen på Norges musikkhøgskole. Han har vært solo-oboist i Kristiansand Symfoniorkester fra 2004. I tillegg har han spilt med Secret garden siden 2011, og har turnert med bandet i Norge, USA og Sørøst-Asia. Siden 2009 har han også vært korpsdirigent Søgne skolekorps, og er altså nå i tillegg dirigent i Søgne musikkorps