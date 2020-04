Pesach, passover, gå forbi!

Vi lever i ei tid hvor svarene søkes i vitenskapelig smittesporing, isolasjon av smittebærere og ikke som en hevnende engel som farer over skyldige og uskyldige.

John G. Bernander

Pesach!

Offerlammets blod ble smurt på dørstokken, så den hevnende engel skulle fare forbi og spare jødenes barn, mens guds hevn tok alle Egyptens førstefødte. Derfor feirer jødene pesach, som betyr «gå forbi». Jeg husker dette, som noe av det sterkeste fra barndommens bibelfortellinger.

2. Mosebok er også en del av vår tradisjon og bibel, og påskelammet er stadig en del av påskefeiringen.

Denne påska sitter store deler av verden hjemme. Vi vasker hender, tømmer butikkene for Antibac, og unngår sosial kontakt, i håp om å bli spart for koronavirusets forbannelse. Ja, måtte den også gå forbi!

Nyhetene er fulle av statistikk og statusoppdateringer. Regjeringer, helsemyndigheter og helsepersonell er satt i alarmberedskap, og vi forsøker alle etter beste evne å følge de stadig mer detaljerte råd for hvordan hverdagslivet skal leves.

Dagbladet, og en rekke andre medier, kjører løpende live-oppdateringer på antall smittede, innleggelser og døde fra hele verden. I skrivende stund 114 dødsfall i Norge, 16.353 i Spania, 18.763 i USA og 103.536 globalt. Heldigvis, historiene om friskmeldte er mange, og helseministerens utsagn «Vi har koronaepidemien under kontroll» beroliger.

Det er påskemorgen. Vi feirer ikke pesach. Hos oss er det den kristne påske og påskemorgen med sitt under, som bringer sitt løfte og håp. Til tradisjonen hører Ottesangen, og i dag er salmen Påskemorgen -“den har oss gitt lyset og livet”, en fast følgesvenn.

Ja, vi må beholde troen på lyset og livet, som det uttrykkes i salmen. At det vonde må gå forbi. Barn over hele verden uttrykker det på sin måte med bilder av regnbuen, som spenner kontinenter, religioner og et fargerikt fellesskap av folkeslag. De sier “alt skal bli bra”. Vi trenger det!