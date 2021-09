Eksperimentell scenekunst i Metodistkirken

KRISTIANSAND: Prosjektet arrangeres for sjette år på rad av Agder Teaterlaboratorium som årlig gjennomfører to-ukers laboratorier for nordiske scenekunstnere rundt omkring i Agder. I år er det Kristiansand som ble møteplassen for de nordiske kunstnerne.

Fokuset for arbeidet har vært å undersøke hvordan skape et korverk som kan oppleves helende for publikum. Som det står i forestillingsteksten: «Kom og vær, og hvil i lyden fra stemmer som vil deg vel. Kanskje kan sangen føles som en mors varme pust mot skrubbsåret ditt. Kanskje rusler du allerede langsomt på bedringens vei.»

Inspirerende møter

I arbeidet med forestillingen har gruppen hatt møter med kvinner fra lokalmiljøet som har delt tanker og praksiser om helbredelse. De har hentet inspirasjon fra disse møtene som rommer alt fra utendørs lydbad med gong, tur i skogen med nyttevekst-kyndige, til samtaler med pastoren i metodistkirken om tro og historie.

– Det er alltid spennende å lage kunst i nye rom og la plassen påvirke arbeidet. I denne prosessen har vi hentet mye inspirasjon fra mennesker vi har møtt så vel som hverandre, sier Sunniva Fliflet, som er en av prosjektlederne fra Agder Teaterlaboratorium.

Visning fredag

Nå skriver, synger, og bygger gruppen på det som vil ende med en klangfull visning på fredag. Med hjelp av gruppens stemmer og flertallige instrumenter lages en scenisk koropplevelse som inviterer publikum inn til et mellomspill i kirkerommet.

«Den innbilt syke - et helende korverk» har premiere fredag 24. september kl. 19.00 i Metodistkirken, Rådhusgata 46. Gratis inngang. Reserver billetter på ticketco.no.