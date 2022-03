Lomeland fikk prisen for sitt utrettelige arbeid som daglig leder i Norsk Lokalradioforbund siden 2015.

Juryens begrunnelse for denne prisen (utdrag):

Denne personen er og har vært en stor ressurs for norsk lokalradio. Prisvinneren startet sin karriere som telefonvakt på kveldstid på Radio Ung på 90-tallet og fikk etter hvert prøve seg på lufta. Han hadde et eget kveldsprogram sammen med kompiser som ble en klassiker – Haggums. De var litt for tidlig ute, for dette hadde definitivt blitt en podcast-hit i dag.

Lomeland jobbet som frivillig i Radio Ung i mange år. Han tok radioutdanning etter befalsskole og fikk praksisplass i Gimlekollen radio i ett år.

Da Radio Ung utlyste stilling som daglig leder i en 40 prosent stilling, fikk han tillit – og etter det var det ingen vei tilbake. Han jobbet 100 prosent, selv om han bare fikk betalt for 40 prosent, noe som egentlig kjennetegner årets vinner og noe forbundet nyter godt av i dag. Han har riktignok 100 prosent stilling nå, men jobber minst det doble.

Pål bygde opp Radio Ung til å bli en betydelig lokalradio med mange lyttere på 106,9 – helt fram til de måtte søke konsesjon og delta i auksjon for økt lokalt innhold. Hans kone sier at det bare var så vidt hun fikk ham med på en liten ferietur den sommeren – fordi konsesjonssøknad var det viktigste.

De fikk konsesjon, men på ny frekvens og med nytt navn, Radio Sør.

Etter at han overtok som daglig leder i forbudet i slutten av 2015, har forbundet blitt profesjonalisert på alle plan. Pål har en vanvittig arbeidskapasitet og evner å ha full kontroll på alle detaljer, samtidig som han har overblikk og evne til å tenke fremover.

Det er få som setter lokalradiobransjen så til de grader over seg selv, egen fritid eller egne behov. Pål har et sjeldent engasjement og leverer langt over det som er forventet, hver eneste gang.