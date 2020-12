Fikk 659 strikkeluer i gave

Kristiansand Husflidlag har gitt 659 små luer til fødeavdelingen ved SSK.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Klinikkdirektør ved Sørlandet Sykehus Kristiansand Nina Hope Iversen bak t.h, jordmor Hilde Løland Lunde bak t.v., Laila Karin Carlsen fra Kristiansand Husflidlag foran t.v., og Mette Skofteby fra Kristiansand Husflidlag foran t.h. Foto: Rune Nesdal Jonassen

Brukergenerert innhold

Rune Nesdal Jonassen Sørlandet sykehus

KRISTIANSAND: Luene er det første plagget den nyfødte får på seg her i verden og er samtidig et viktig bidrag i pasientsikkerheten.

Hensikten med å ta på lue på den nyfødte er å unngå et for raskt tap av kroppsvarme i forbindelse med fødselen. Seksjonsleder på fødeavdelingen, Hilde Løland Lunde, er meget glad for gaven og sier at den nyfødte som kommer fra mors liv og ut i romtemperatur opplever en rask nedkjøling av kroppstemperaturen.

– Vi legger alltid den nyfødt raskt inn til mors hud for å unngå rask nedkjøling, men hode får vi ikke gjort så mye med. Derfor er det å kunne ta på den nyfødt ei god og varm lue veldig bra for å redusere tapet av kroppsvarme, sier Jordmor og seksjonsleder Hilde Løland Lunde.

Klinikkdirektør Nina Hope Iversen var med og tok imot alle luene sist torsdag.

– Utrolig flott! Disse luene er faktisk et viktig bidrag i hva gjelder pasientsikkerheten for våre aller minste pasienter. Vi setter utrolig stor pris på denne gaven og vil få takke alle i Kristiansand Husflidslag og alle de medlemmene som har sittet hjemme og strikket luer i alle mulige farger og varianter. Noen har til og med tatt seg bryet med å strikke en liten kreativ dusk, påpeker Iversen.

Mette Skofteby og Laila Karin Carlsen fra Kristiansand Husflidlag var dem som overleverte alle luene til fødeavdelingen ved SSK.

– Tidligere har vi strikket luer og tepper til da små som ble født i ambulansen. Nå er det de som blir født på sykehuset sin tur. Jordmødrene skrev dette koselige diktet for å gi oss inspirasjon til å starte strikkeprosjektet, og vi må si at det har hatt god effekt:

Når jeg ny til verden kommer

trenger jeg lue – vinter som sommer

Ei lue av ull

det er gull

Føden takker på vegne av de små

for alle bidrag vi kan få

Foto: Privat

– Vi i Kristiansand Husflidlag tok da et initiativ overfor våre medlemmer om å strikke luer til de nyfødt barna. Mellom 400 og 500 medlemmer fra hele Agder sa ja, og har strikket luer med stor entusiasme og kreativitet og sendt til Husflidslaget, forteller Mette Skofteby.

Luene er strikket i mykt og elastisk babyullgarn, for det må være i ull når hensikten er å holde den nyfødte varm og unngå et for raskt tap av kroppsvarme etter fødselen. Luene vil etter at de er overlevert til sykehuset bli vasket og gjort klar til barna og vil være helt reine og fine når de tas i bruk.

Les også:

Jubler for strikketeppe til ambulansene