Vi har plass. Og vi har råd

Bidra til en avgjørelse du kan se gå inn i historiebøkene med stolthet i stedet for skam.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tidligere teatersjef ved Agder Teater/Kilden, Birgit Amalie Nilssen (45), har skrevet denne teksten, som først ble publisert på hennes Facebook-side. Foto: Fædrelandsvennen

Birgit Amalie Nilssen

Det brenner. Det brenner der de uønskede menneskene er stuet sammen for at vi andre skal slippe å se dem.

Du som er folkevalgt. Du som har makt. Makt til å hjelpe. Her. Eller «der de er». Den makten må du bruke. Nå. Norge skal endelig hente 50 flyktninger. Bra! Men legg på noen nuller. Mottakene våre er tomme. Landet vårt er stort. Tenk større. Vi har plass. Og vi har råd.

Bla i historiebøkene. Finn fram Nansens ånd. 450.000 Nansen-pass ble utstedt for å la flyktninger reise fritt etter første verdenskrig. 450.000 pass. Gyldig i 52 land. Det er tall som monner. Tall som inspirerer. Kall inn til krisemøte. Gå først. Ikke vent på åtte-ti andre. Inspirer! Bidra til en avgjørelse du kan se gå inn i historiebøkene med stolthet i stedet for skam. Sov godt i natt – fordi du vet at barna i Moria snart kan gjøre det samme.

For 350 år siden, i går, slokket det siste heksebålet i Kristiansand. I glørne lå restene av to uønskede mennesker og ulmet. Jeg lurer på hva de tenkte på, de som tente på bålet timer tidligere. Hva gikk gjennom hodene deres mens flammene slikket oppover kroppene til de to skamslåtte kvinnene? Hvor kom den fra, selvsikkerheten som ga disse mennene rett til å torturere og drepe uskyldige mennesker i Guds navn?

Hvordan overlevde troen på en god Gud slike bestialske handlinger? Hvorfor slo ikke hele Norge opp med kirken i protest? Hele Vesten. 60.000 mennesker ble brent på bål i Europa og Nord-Amerika. Hvem kan ønske å tilbe et monster som maner til å brenne sine medmennesker? Den som søker makt – uansett pris? Den som er for redd for å bli neste kvinne ut? Den som håper å stige litt i gradene ved å hive ekstra ved på bålet?

Om 350 år, hva er det folk vil lure på når de tenker på oss? Hvorfor i all verden vi ikke hentet alle barna fra Moria – før det ulmende hatet tok fyr? Hvorfor vi ikke gjorde mer da det brant? Hvorfor vi fikk for oss at oljefondet er bare vårt – og ikke skal brukes til å bekjempe andres sult? Hvor solidariteten ble av?

Eller vil historiebøkene fortelle om Solberg-passet eller Stoltenberg-passet – og om modige politikere som våget å slokke hatets flammer og behandle flyktninger som det de er: Våre medmennesker!