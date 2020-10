Kongens fortjenstmedalje til Kirsten Frigstad

Arendalitten Kirsten Frigstad (65) er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin langvarige tjeneste blant utsatte grupper i rus- og gatemiljøene.

Kirsten Frigstad er sosionom og kriminolog, og har i mer enn 35 år arbeidet tett på de mest utsatte i rus- og gatemiljøene i Oslo. Foto: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon

Kirsten Frigstad (65) mottok mandag medalje og diplom for sin mangeårige innsats. Det var Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo, som overrakte medaljen på vegne av Hans Majestet Kongen.

– Du er en sosial gründer, som ser det verdige i det andre ofte kaller uverdig, sa Lae ved overrekkelsen.

Frigstad er sosionom og kriminolog, og har i mer enn 35 år arbeidet tett på de mest utsatte i rus- og gatemiljøene i Oslo. Det meste av tjenesten har hun utført som tiltaksleder i Kirkens Bymisjon.

Et livsverk av omsorg

Kirkens Bymisjon, som har anbefalt Frigstad for kongelig påskjønnelse, kaller hennes arbeid «et livsverk av omsorg.»

- Kirsten Frigstad har gjennom flere tiår tatt initiativer som har reddet liv, sikret rettigheter, oppreisning og myndiggjøring for noen av de mest sårbare i samfunnet, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal ved tildelingen.

Fra venstre: Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, tidligere byrådsleder i Oslo Erling Lae og Kirsten Frigstad. Foto: Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon

Frigstad har særlig vært knyttet til arbeidet på prostitusjons- og rusfeltene i Oslo.

Utrettelig innsats

Hun var med på oppstarten av PROsenteret i Oslo kommune (1983). Fra 1990 til 2020 var hun ansatt i Kirkens Bymisjon. Hun var bl.a. i en årrekke leder for Natthjemmet for kvinner. I 2003 tok hun initiativ til «Myrsnipa» et samværstilbud for kvinner og barn, der mor ikke lenger har omsorgsrett for barna.

Fra 2009 ledet hun det døgnåpne mottaket «24sju» i Oslo - Kirkens Bymisjons helsetiltak for særlig utsatte personer i rusmiljøene.

Frigstad er også kjent som en sosialpolitisk stemme, med temaer som kjønnshandel, rusomsorg, LHBT-rettigheter og tverrfaglig samarbeid på sosial-feltet som sine kjernesaker.