Kanon Produksjon – et nytt teaterkompani på Sørlandet

Vår første oppsetning var for oss en stor, lærerik og utrolig flott opplevelse. Vi gleder oss til å ta fatt på nye produksjoner og til å presentere disse for dere!

Kristiansanderne André Lassemo (øverst) og Jon Erik Myre i Kanon Produksjon er tilbake i Kristiansand med den mørke komedien ”Kjøkkenheisen” av Harold Pinter. Foto: Martin Karelius Østensen. Plakat: Truls Ødegård

Jon Erik Myre

André Lassemo

Publisert: Oppdatert i går 17:20

Først ut er Harold Pinters ”Kjøkkenheisen” på Teateret i Kongens Gate.

Vi har nylig fylt ett år som teaterkompani, og vil med dette presentere oss selv ved å se tilbake på tiden som har gått. Kanon Produksjon ble til i opptakten til vår første oppsetning. Vi hadde lenge snakket om å produsere forestillinger selv, og da primært i Kristiansand. Som frilansskuespillere er hverdagen aldri lik eller kjedelig, og mye av jobben består av nettopp det å skaffe seg jobb.

Vi stortrives i variasjonen dette gir, og har vært heldige til nå med mange spennende oppdrag på hver vår kant, og noe ganger sammen. Helt siden vi møttes i Kristiansand Barne- og Ungdomsteater (KBUT), har vi fablet rundt ideer og prosjekter vi har ønsker om å gjøre sammen, men først nå har vi hatt muligheten til å sette disse til liv.

Et tilbakeblikk

I løpet av det siste året har vi lært vanvittig mye, har produsert en stor uteforestilling i Kristiansand, en juleforestilling på gamle Wøyen Guttehjem i Bærum om tilværelsen der på 50-tallet, og er nå tilbake på Sørlandet med nok en teaterforestilling.

André Lassemo (t.v.) og Jon Erik Myre foran kasematten under sin første befaring på museet. Foto: Gunstein Myre

I januar 2019 bidro frilanslivets bakside litt for brått til lediggang og et behov for jobb og noe å ta seg til – og det helst litt brennkvikt. Med dette satt vi oss ned med utallige manus og Jon Eriks ønske om å spille teater i kasematten på Kristiansand Kanonmuseum – Kristiansands egne lille "romerske teater». Da vi omsider kom over Kolbein Falkeids «Terroristene», så vi tydelig for oss dette i den brutale scenografien kasematten bidrar med, og er utrolig glade for at vi fikk hans godkjenning slik at dette ble vår første forestilling. En stor og hjertelig takk til Kolbein Falkeid, og til arbeidsgivere som ikke innfrir, der altså!

Vår første egen teaterforestilling

Å skulle produsere en teaterforestilling selv var nytt for oss begge da vi tok fatt på denne galskapen av et prosjekt. At vi attpåtil skulle gjøre det i en kasematt fra 1944, med en gammel kanonstilling som scene, gjorde ikke saken nevneverdig enklere. Heldigvis fikk vi god hjelp og velvilje fra Vest-Agder-museet og Kristiansand Kanonmuseum, som ble vår viktigste støttespiller i dette prosjektet. I tillegg fikk vi med en gjeng skamdyktige og fantastisk flotte mennesker som alle ønsket å få dette helt spesielle prosjektet i havn.

Å bygge en rett og stabil scene på et ujevnt betonggolv fra andre verdenskrig var lettere sagt enn gjort for et par skuespillere uten nevneverdig snekkererfaring. Foto: Kanon Produksjon

Etter utallige timer søknadsskriving, telefoner, møter, epost, manuspugging, planlegging, snekring, og en god dose øving, sto vi omsider på vår selvbygde scene i kasematten, klare for premiere 23. juli. Av mange i miljøet var vi nok dømt nedenom og hjem, og vi er utrolige stolte og takknemlig for at vi ikke bare spilte for fulle amfi, men også fikk mulighet til å sette opp en ekstraforestilling. Dette ga oss troen på at dette skal være mulig å gjøre igjen, og håpet vårt er at dette kan bli en årlig tradisjon, og med tiden også Kristiansands mer intime svar på Fjæreheia.

Bilde fra sommerens forestilling ”Terroristene” av Kolbein Falkeid. Foto: Trond Hansen

Nytt år, nytt prosjekt

Allerede før vi hadde spilt siste forestilling av «Terroristene», tok Teateret kontakt med ønske om å bringe nettopp teater tilbake på Teateret i Kongens gate. Vi fant fort ut at dette var en gylden mulighet til å spille en noe mer intim forestilling på biscenen.

En forestilling vi lenge har hatt lyst til å ta for oss, nemlig Harold Pinters «Kjøkkenheisen». Vi er nå tilbake på teaterhuset hvor vi begge først sto på en ordentlig scene, og hvor vi møttes for første gang. Vi håper å se kjente og ukjente fjes i salen til denne mørke og absurde komedien, som spilles i Teateret 26.–29. februar.

Kanonhilsen fra Jon Erik og André.

Kanon Produksjon er et teaterkompani bestående av skuespillerne Jon Erik Myre og André Lassemo. Deres første oppsetning, Terroristene av Kolbein Falkeid, ble gjennomført i kasematten på Kristiansand Kanonmuseum (Møvig Fort) i juli 2019. De har mange års erfaring og samarbeid bak seg, både på scenen og på produksjonssiden, og ønsker nå å selv produsere teater av høy kunstnerisk kvalitet i Kristiansand og ellers rundt på Sørlandet. Sjekk også www.kanonproduksjon.no

