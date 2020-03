Elvis has left the building

Nå er han på vift igjen, sjarmøren.

Den pensjonerte politimannen Øyvind Andersen (62) fra Vennesla har skrevet denne teksten. Foto: Privat

Øyvind Andersen

For et liv de har, disse hannkattene. Gjør akkurat som de vil. Kommer og går. Som vår egen Jensen, bror til Kjetta. Han forsvant på denne tiden for rundt et år siden. Dukket opp igjen rett før påske. Hoppet plutselig inn det halvåpne kjøkkenvinduet. Kjetta skulte litt på ham, men holdt ellers litt avstand til ham. Som om hun mislikte hans utagerende og promiskuøse livsførsel. At slikt ikke går an når man kommer fra et møblert hjem.

For et års tid siden fikk vi et uanmeldt besøk av en nabo. Ja, en nabo på våre trakter er alle som bor innen en radius på en kilometer eller så. Lettere indignert konfronterte de oss med at Jensen visstnok hadde spredd sine gener mer enn en gang i sitt elskovsrede på låven deres. Ventet nesten at det skulle dukke opp krav i postkassen med lensmannens logo på konvolutten, med krav om barnebidrag. Enn så lenge har vi unngått det. Nå er han på vift igjen, sjarmøren.

Tidligere hadde vi en annen hannkatt. Han hadde også sine "walkabouts", men dog av kortere varighet. Men da de kom og satte opp nyhuset her ble det så mye bråk at han ble borte en stund. Mens snekkerne holdt på å montere takplatene gikk min Kvinne på trappa (til gamlehuset) og ropte på ham ... Elvis ... Elvis ... ropte hun med lokkende stemme. For ja, han het Elvis.

Delvis fordi han stadig vekk fløy av sted på vift, og da passet det seg å utrope at "Elvis has left the building". Hodet til en av snekkerne dukket opp over mønetaket mens hun ropte. Da Kvinnen fikk se ham ropte hun til ham: - Har du sett Elvis?

Da kom det lettere forskremt fra snekkeren: - Er ikke han død?

I etterkant tenkte vi litt på dette ... Hva måtte han tro? To rare mennesker midt i skogen roper på Elvis. Medlemmer av en eller annen okkult sekt som tror at Elvis er bortført av en ufo og nå venter på hans retur ... Ja, vi fikk beroliget ham med at det altså var katten ... Vi kunne se hvordan han pustet lettet ut. Vi må være forsiktige med hva vi sier og hvordan det sies. Ting kan fort misforstås.

