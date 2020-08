Teateret er dødt. Lenge leve teateret!

I mars skulle vi begynt prøvene på vår tredje forestilling i Kristiansand. Vi rakk bare så vidt å pakke ned vår forrige forestilling og sette i gang med innspurten på den før alle verdens scener ble stengt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kanon Produksjon er et teaterkompani bestående av skuespillerne Jon Erik Myre (nummer tre fra venstre) og André Lassemo (nummer fire fra venstre). Forestillingen «Ombord» settes opp på Aladdin Scene i Kristiansand i september. Foto: Kanon Produksjon/Teater Origo

Brukergenerert innhold

Jon Erik Myre

André Lassemo

Vår hverdag som frilansskuespillere, teaterkompani og produsenter er både variert og usikker «til vanlig». Og nå, mer enn noen gang. Norges teater- og kulturhus ble stengt, mennesker satt i isolasjon og karantene, og vi blir fortsatt anbefalt ikke å samles i større grupper. Viktige tiltak i kampen vi fremdeles står ovenfor, men potensielt kroken på døra for en allerede utsatt gruppe mennesker med sine foretak og bedrifter.

En gruppe mennesker som bidrar med det som gir manges liv det lille ekstra som behøves i en ellers travel hverdag. Kunsten. Et pusterom. Mye av dette er fortsatt tilgjengelig for oss. Musikk, filmer, tv-serier og mye mer er å finne på internett og ulike strømmetjenester, og vi noterer oss jo at det er nettopp dette mange tyr til nå i disse helt spesielle tider. Men menneskene bak, kunstnerne – hvor står de (og vi) i alt dette? På ganske bar bakke.

Å produsere, skape og utforme kunst av alle slag krever tid. Tid vi som står bak må tjene penger på å sette av og bruke. Veldig mange kunstnere er likevel vant til å iblant gjennomføre til tross for manglende produksjonsmidler og lønn etter tariff.

Vi i Kanon Produksjon har vårt fokus på teater, og gjerne i en mer klassisk form med alt det innebærer av scenografi, rekvisitter, kostymer, lys, lyd osv. Ulike fagfunksjoner i en produksjon, som alle sitter på sin kompetanse, og som skal lønnes for sitt tekniske og kunstneriske arbeid, og sine bidrag til produksjonen. I tillegg ligger det forarbeid i manus, kanskje oversettelse, produsentarbeid og til slutt regissør og skuespillere, ideelt sett en inspisient osv. Listen er lang med alle de forskjellige funksjonene i et «fullverdig produksjonsteam».

Design/foto: Phoebe Chu Foto: Kanon Produksjon/Teater Origo

En ny tid, et nytt håp

Kunstnerne har tatt isolasjon og karantene på alvor. Vi MÅ det. Vi fortsetter å skape, mens vi prøver å få endene til å møtes. Ikke bare i dag, i morgen, men framover. Vi i Kanon Produksjon er nå tilbake i prøverommet, og har satt i gang prøvene igjen til forestillingen vi egentlig skulle spilt i april. Jesse Britons «Bound», eller «Ombord» i vår oversettelse. Sammen med nyoppstartede Teater Origo byr vi denne gangen på en norgespremiere. Med en sulten og talentfull gjeng gleder vi oss til å igjen kunne fortelle en historie som kan gi både latter, tårer og ettertanke.

«Ombord» er en havbleket tragedie om maritim tilbakegang. Forestillingen følger seks fiskere når de begir seg ut på en farlig, men avgjørende seilas. Mannskapet trosser uvær, og risikerer samtidig sitt vennskap og de nære relasjoner på land. Under trusselen av konkurs er de tvunget ut på havet i den aldrende fisketråleren Fiolen for å prøve å redde det de alle holder så kjært.

Forestillingen spilles på Aladdin Scene, i Kongens gate, 5.–6. og 11.–13. september. Vi følger myndighetenes smittevernregler, og håper å se mange kultursultne sørlendinger i salen!

Kanonhilsen fra Jon Erik og André

Kanon Produksjon er et teaterkompani bestående av skuespillerne Jon Erik Myre og André Lassemo. Deres første oppsetning, «Terroristene» av Kolbein Falkeid, ble gjennomført i kasematten på Kristiansand Kanonmuseum (Møvig Fort) i juli 2019. Videre spilte de i februar 2020, Harold Pinters mørke komedie «Kjøkkenheisen» på Teateret i Kongens Gate. De har mange års erfaring og samarbeid bak seg, både på scenen og på produksjonssiden, og ønsker nå å selv produsere teater av høy kunstnerisk kvalitet i Kristiansand og ellers rundt på Sørlandet. Les mer på www.kanonproduksjon.no