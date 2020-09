Vil halvere antibiotikabruken med aronia-juice

Dette er aronia:

Før år 2000 var helseeffekten av bær fra aronia-planten ukjent i Norden. Men den har vært kjent som medisinplante for urbefolkningen i Nord-Amerika fra gammelt av og brukt mot forkjølelse og infeksjoner. Det latinske plantenavnet er aronia melanocarpa. På norsk kaller vi den gjerne svartsurbær. Bærene kan spises direkte fra planten eller blandet ut som juice, gele eller annet. De har en spiss smak og trenger tilsetningsstoffer. Aronia melanocarpa heter planten på latin, gjerne kalt svartsurbær i Norge.

Dette er partnerne i forskningsprosjektet:

Universitetet i Agder, Senter for omsorgsforskning i Agder, Universitetet i Oslo, Sørlandet Sykehus, Rikshospitalet, Antibiotikasenteret for primærmedisin og Plantchem AS, Ronia AS.