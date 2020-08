The Ella Sisters slipper EP

Etter to singler og listing på P3 slipper vi EP-en Queens.

Tvillingsøstrene Charlotte (t.v.) og Maren Wallevik Hansen (24) fra Kristiansand utgjør popduoen The Ella Sisters. 28. august slipper de EP-en Queens. Foto: Tobias Aasgaarden

The Ella Sisters

Hei folkens! Takk for sist, denne sommeren tok naturligvis en litt annen vending enn vi alle hadde trodd. De fleste planer om å spille live med band og reise, er selvfølgelig endret. Men vi er heldige nok til å få mulighet til å fortsatt slippe den musikken vi har skrevet, og det er vi utrolig takknemlige for! Singelen Miss The Most kom etter Cars, og ble listet på P3. Det er stas! Begge sangene er også anbefalt av Urørt. 28. august kommer EP-en Queens.

Vår første singel Cars handlet om et samfunn i raskt tempo, og i relasjoner. Den andre singelen Miss The Most ble radiolistet på NRK P3 og tok for seg å gi slipp. Foto: Tobias Aasgaarden

Denne sommeren har vi brukt på å gjøre det vi kan av arbeid utenom konserter. Vi har skrevet, gått mye turer i skogen og prøvd å finne en slags ro i alt (lettere sagt enn gjort, vi vet). Vi fikk mye fine oppslag om de første to singlene i Tyskland og England – og en i Paris, stas! Vi har også spilt inn live-versjoner med bandet i studio her i Norge, noe som var utrolig deilig for live-følelsen. Vi savner å spille!

Bandet, manager og fotograf. Og oss. Foto: Privat

Queens er en låt som har vært i pipeline i flere år – så det er kult å endelig slippe den. Vi har blitt inspirert av ulike turer, og teksten har vært endret utallige ganger. Blant annet var vi på Women’s March i Los Angeles og møtte kjempekule folk. Det lagde vi en vlog om, som nå er ute på kanalen vår. Der ligger også første live-video av Cars.

Vi gleder oss veldig til fredag. Da er EP, tittelsporet og musikkvideo ute!

Coveret til EP-en Queens. Foto: Tobias Aasgaarden

Vi snakkes!

Se videoen til Cars her:

