Femteplass i EM til Mandal Guttekorps Drilltropp

Alle jentene har jobbet hardt og ga alt på gulvet i dette mesterskapet. Vi nordmenn er litt forsiktige og tar ikke stor plass i rommet. På gulvet måtte jentene kreve sin plass og fortelle sin historie og det klarte de. De hevet seg flere hakk mens vi var her nede og det syntes. Som trener er jeg veldig stolt av dem!

Vi reiste til Italia med et håp om å ikke bli sist, siden dette tross alt er vårt første EM. Vi visste at nivået var høyt men ikke hvordan vil lå an og hva dommerne legger vekt på i utlandet. Her i Italia fikk vi litt veiledning fra Norges nasjonale drilltrener i Majorettes, Ann-Cecilie Stokkenes fra Haugesund. Og hun kunne fortelle jentene at de ble tatt ut til EM for de er dyktige. I Italia kunne hun rose de med at de har ren flott presisjon og god drillteknikk.

Reisen til EM har blitt en stor opplevelse og en kjempefin inspirasjon for jentene. Alt startet torsdag med gulv-/musikkprøve, trening og en høytidelig åpningsseremoni med NBTA-presidenter og ledere fra mange land til stede. Seremonien varte ca. en time. Før åpningsseremonien ventet alle landslagene utenfor hallen og hadde små vennskapelige «battler» med hverandre.

Jentene lærte fort fra de andre norske deltagerne fra Sveio og Krystallen drill, henholdsvis fra Hordaland og Østfold, og ble med på leken. Fredag var den store dagen for Mandal Guttekorps Drill. Vår pulje startet klokka 11.15 og vi skulle ut som nummer tre av ti deltagere i Majorettes corps traditionale junior. Alle måtte gjennom passkontroll for å sjekke at de påmeldte faktisk stilte til start.

Høy puls

Gjennom den siste slusen og pulsen var høy hos oss alle. Først ut var Tsjekkia, de er alltid rågode så de fikk ikke jentene lov til å se. Vi ville ikke gjøre dem urolige før start. Neste ut var Slovenia. Da sto jentene på startstreken og fikk med seg alt og var superspente. På tribunen heiet de norske supporterene - det føltes godt.

Jentene marsjerte inn og leverte den beste performance de noen gang har gjennomført. Det rett og slett lyste av dem. Da de var ferdige, sto de på podiet og fikk gode poeng fra dommerne. Så satte de seg på tribunen og så på Bulgaria, England, Romania, Croatia, Slovakia, Italia og Frankrike. Nivået var høyt men jeg så fort at vi ikke blir sist.

Etter Romania lå vi på en foreløpig 3 plass, og det er jo vilt, men de neste som skulle konkurrere er sterke nasjoner. Etter at konkurranse er ferdig lå vi på en foreløpig 5. plass. Vi kunne få trekkpoeng utslagsgivende for plasseringen, men det ville først på premieutdelingen søndag.

Fikk Sportmanship Award

Fredag kveld heiet vi på Krystallen drill i grenen Majorettes Traditional corps senior. De fikk en flott 3 plass. Lørdag heiet vi på Sveio drill i grenen Baton Flagg senior. De gjorde det sterkt og tok hjem seieren. Resten av dagen hadde vi fri så da reiste vi til Venezia. Søndag heiet vi på Sveio drill i kategorien «Showtwirl Accessories corps» og de leverte et flott program med et gripende tema om miljø som holdt til en 4 plass.

Resten av dagen koste jentene seg i Lignano før avslutningsseremonien og premieutdelingen. Jeg tror alle jentene kjenner de har vært med på noe utenom det vanlige og vi er veldig fornøyd med resultatet vi fikk i EM. Konkurransen er knallhard og de ser nå at det må jobbes for å lykkes og at alle timene vi har lagt ned i trening før denne konkurransen har vært verdt det. Som plaster på såret vant Norge Sportmanship Adward som er en vandrepokal som går til det landet som viser best sportsånd, har ryddige garderober og har god heiagjeng.

