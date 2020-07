Jubler for strikketepper til ambulansene

Ambulansetjenesten gleder seg stort over å motta 113 håndstrikkede strikketepper fra Kristiansand Husflidlag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Medlem i Kristiansand Husflidslag og prosjektleder for Ambulansestrikk Laila Karin Carlsen (f.v.), leder i Kristiansand Husflidslag Mette Skofteby, ambulansemedarbeider Jonas Karlsen og stasjonskoordinator for ambulansetjenesten Annika Johansen. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Mette Skofteby Leder i Kristiansand Husflidslag

KRISTIANSAND: Hvert år er det noen barn som blir født i ambulansen, eller som blir født hjemme så plutselig at foreldrene ikke har alt klart. En nyfødt baby er både naken og våt, og blir så lett kald. Ambulansepersonalet gjør alt de kan for disse barna, men likevel er det en kjensgjerning at flere av dem blir kalde. Det ville Kristiansand Husflidslag gjøre noe med.

I fjor strikket husflidslagets medlemmer over 100 små, deilige strikkeluer som ble overrakt til ambulansen. De ble mottatt med stor glede.

Men fremdeles trenger de nyfødte noe å ha over og rundt seg. Ambulansetjenesten ønsket seg strikkede ulltepper, og spurte Kristiansand Husflidslag om de kunne strikke noen. Og det kunne de! Husflidslaget satte seg som mål å strikke 100 tepper – to til hver av de 50 ambulansene i Agder. En vet aldri når eller hvor det kan bli født tvillinger! Til nå har det kommet inn 113 tepper. De ble høytidelig overrakt til ambulansetjenesten onsdag 24. juni.

Stor kreativitet

– Dette er helt perfekt. For en jobb dere har gjort, sier Annika Johansen lykkelig.

Hun er stasjonskoordinator for ambulansetjenesten i Kristiansand og Vennesla. Alle teppene er håndstrikket, unike og ulike, og strikket i ulike teknikker i og i fine farger. Ambulansearbeiderne er imponert over kreativiteten, kvaliteten, innsatsen og omsorgen som er lagt ned i hvert enkelt teppe. Her er det intrikate hullmønster, dominostrikk, lappetepper og enkle, ensfargede tepper.

Ambulansearbeiderne Jonas Karlsen (t.v.) og Børre Berge er fornøyd med den solide leveransen med strikketepper. Foto: Privat

Hun har mange ganger fått høre fra fødeavdelingen at de nyfødte som blir født i ambulansen er kaldere enn de burde være når de kommer inn til sykehuset. Nedkjøling gir en økt risiko for infeksjoner og også risiko for lavt blodsukker siden de må bruke så mye av sine energireserver på å produsere varme. Det er dessverre også et problem om sommeren.

– Derfor er vi kjempetakknemlige for disse flotte og varme teppene, sier Annika.

Alle ambulansene i hele Agder, samt Nissedal og Fyresdal får nå med seg to strikkede tepper, så de er klare om det blir en fødsel.

– Teppene blir gitt som gave til de nyfødte som fødes i ambulansen. Dette vil også bety mye for mødrene, det blir et hyggelig minne for livet, sier Annika.

Positive medlemmer

– Dette prosjektet har vært så utrolig fint å være med på, sier Laila Karin Karlsen, som er medlem i Kristiansand Husflidslag og har vært pådriver og prosjektleder for ambulansestrikken. Hun legger til:

– Alle har vært så positive, og mange av husflidslagets medlemmer har kommet med tilbakemeldinger om at dette er noe de gjerne kan tenke seg å gjøre mer av. Hvis ambulansen trenger flere luer eller andre strikkede ting, så må de bare melde fra til oss. Vi vet at det også kommer inn noen flere tepper i løpet av sommeren, og alle skal overrekkes til ambulansen og komme til nytte for de små som blir født der.

Prosjektet fikk en pangstart etter en NRK-sending i februar. Foto: Privat

Prosjektet med strikkede tepper til ambulansen fikk en pangstart etter at Laila og undertegnede fikk et innslag i Sørlandssendinga på både radio og TV i februar der vi informerte om ambulansestrikken. Vi takker også for godt samarbeid med Husfliden, Hobbyhimmelen og andre strikkebutikker i byen.