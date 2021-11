Jeg får stadig kommentarer fra min bedre ¾. Ingenting unngår falkeblikket, og i tillegg har hun, som oss andre, sine kjepphester. En av dem er nesehår. Mine nesehår. De skal ikke stikke langt ut før jeg får beskjed om å gjøre noe med dem. For ikke så lenge siden fikk jeg sågar en nesehårfjerner i gave, da hun kom hjem fra en av sine sjeldne shoppingturer. For hun er ikke en slik shoppingdame, så dette har hun tenkt på en stund.

Men jeg tar da hintet, og setter til og med pris på det, for de kiler jo litt når de passerer nesevingen. Nesehårene, altså. Problemet er bare at jeg ikke ser de selv, for på badet bruker jeg ikke briller. Det er mye fint med det, for min egen aldringsprosess har jeg egentlig intet ønske om å være tilskuer til – mer enn jeg må.

Den tiden jeg tilbringer på badet er minimal. Jeg hverken sminker meg eller bruker særlig mye tid på å få en stadig tynnere hårprakt på plass, så det er greit med et nesehårpoliti i huset. Og jeg vil da heller ikke være en slik gammel gubbe med en real dott stikkende ut av poteten midt i trynet.

Hva er vitsen med disse nesehårene? Har de egentlig en funksjon, annet enn å skjemme ut folk? Jo, nesehårene er der for det første helt naturlig, og vi er så «heldige» at vi er velsignet med en god tilvekst etter hvert som vi blir eldre. De er superviktige, for de beskytter luftveiene våre ved å holde partikler og svevestøv unna. Så de må ikke klippes for kort. Det holder nok med en ukentlig stuss.

Hår i ørene har forresten samme funksjon, men visste du at hår under armene gjør deg mer attraktiv? På forskning.no kan man lese at svetten, som inneholder feromoner og som kan vekke seksuell interesse hos oss, legger seg i hårene og gjør lukten enda sterkere.

Svette i seg selv er så å si luktfri. Den sure svettelukten vi etter hvert kjenner kommer ikke fra svetten i seg selv. Ifølge professor James Mercer er årsaken til at vi får svettelukt, at bakteriene vi har på utsiden av huden liker svette, spesielt den som kommer ut av armhulene. Den svetten inneholder også litt avfallsstoffer som fett, proteiner og cellerester, og dette liker bakteriene å meske seg med. Bakteriene spiser på svetten, og det lager vond lukt.

Men hva er vitsen med svette? For ikke å nevne snørr og ørevoks? Vel, vi har to til fem millioner svettekjertler, og svettens oppgave er å kjøle oss ned. Fordampning av væske krever mye energi, noe som effektivt kjøler oss ned.

Snørr er ikke smeltet hjernemasse som jeg trodde da jeg var liten, men kommer fra slimhinnene for å transportere vekk alt det som nesehårene fanger opp. Nyttig, men ekkelt.

Ørevoks er noe for seg selv det også. Men fakta er at det ikke er voks, men en blanding av sekreter fra det ytre øret, samt biter av hår og døde hudceller. Æsj og ekkelt det også, kanskje, men guffa er antibakteriell og beskytter, smører, og renser øret ved å frakte støv og skitt fra ørekanalen.

Ok, så alt dette ekle håret, snørr og voks har en funksjon. Det var nå greit å få klarhet i det. Men hva med blindtarmen? «Alle» vet jo at den er totalt unyttig. Akkurat som mannens brystvorter.

Men nei, da. Når man snakker om blindtarmen, mener man egentlig «blindtarmsvedhenget» som sitter ytterst på blindtarmen. Og det er her man kan få blindtarmvedhengsbetennelse. Selve blindtarmen (cecum) er nyttig, og skaper et beskyttet miljø for bakterier som er nødvendige for å bryte ned næringsstoffer. Vedhenget (appendiks) er viktig for immunforsvaret.

Hm. Ingen av de gamle mytene om kroppens funksjoner ser ut til å holde stikk. Men mannens brystvorter kan da umulig ha en funksjon? Eller ...?

Saken er at menn også er født med melkekjertler. Akkurat som damene har vi menn også brystvev, men ikke så utviklet. Heldigvis. Og alt dette kan føres tilbake til den felles malen for de to kjønnene tidlig i fosterstadiet: Frem til et visst punkt utvikles fostrene helt likt, uavhengig av kjønn. Inkludert brystvorter.

Ja vel, vi får nå bare leve med det, men har mannens brystvorter en funksjon?

Ja, for så vidt. For ifølge lommelegen.no er huden et stort sanseorgan, og berøring overalt kan vekke følelser og gi tenning. Noen hudområder er mer følsomme, og hos kvinner er brystvorten svært følsom. Følsomheten hos menn varierer mer, og noen har denne ikke. Hos menn kan huden rundt vorten og ved brystkassen generelt være mer følsom enn vortene i seg selv.

Ja ja, det var nå noe.

Og får være en personlig sak, spør du meg.