Her står liv og helse på spill, for humøret og hissigheten sank/steg i takt med at tannpinen bredte seg ut i hele kroppen.

Ja, nå er jeg vel ikke Askepott akkurat. Men jeg hadde tre røtter som ga meg akutt besvær her om dagen. Da kunne jeg saktens trengt nøttene til Askepott. Nå har jeg faktisk møtt stemmen i «Tre nøtter til Askepott», Knut Risan, men det var i en annen sammenheng, da jeg gjorde en jobb for Riksteateret under oppsettingen av «Den røde pimpernell» for lenge siden.

Som en av instruktørene ble jeg sittende ved siden av teatersjef Knut Risan under premieremiddagen, og det må jeg si var en meget sympatisk mann. Akkurat som stemmen hans. For øvrig er det også han som spiller Kongen, far til prinsesse Gullhår, i «Reisen til julestjernen.

Men den var jeg ikke med på.

Vel, nå har jeg jo nøtter selv, men mot tre verkende røtter i overkjeven må selv to velfungerende 60 år gamle nøtter kaste inn håndkledet.

For maken til altoverskyggende djevelskap skal man lete lenge etter. Jeg kan ikke huske jeg har hatt tannpine før, og dette var en ny og skjellsettende opplevelse. Og så kom det selvfølgelig kastet på meg en lørdag i forrige måned.

Man vil jo ikke være til besvær, og tannleger og andre håndverkere er møkk lei av å bli oppringt til alle døgnets tider med akutte behov og like akutte krav om hjelp. Men jeg sendt nå likevel en melding til min faste gebissmontør i håp om at jeg i alle fall kunne få en hastetime mandag morgen. Men tannpinen økte i takt med frustrasjonen over mangel på svar, så søndag kveld kastet jeg meg over Google og 1881 på desperat jakt etter tannlegevakt.

Det er flere tannleger som tilbyr akutt-timer på dagtid, men i Kristiansand finner man altså «Tannlegevakten i Agder». «Det koster vel en formue», tenkte jeg, men det blåser jeg i. Her står liv og helse på spill, for humøret og hissigheten sank/steg i takt med at tannpinen bredte seg ut i hele kroppen.

Så med en dødsforakt som kun den som ikke har økonomiansvar kan oppvise, ringte jeg uten blygsel 970 07 821. Igjen og igjen. Røyken stod ut av øra på meg der jeg satt og hoppet på hjemmekontoret, og husets øvrige befolkning skal nok være glad de ikke var hjemme da jeg fant ut at «Tannlegevakten i Agder» har åpningstider lørdag og søndag, samt høytids- og helligdager, klokken 1100-1300.

Så med verkende kjever bet jeg i det sure eplet og saumfarte medisinskuffen til min bedre ¾ på jakt etter smertestillende. Vi knasker ikke mye slikt her i huset, men hun kaster jo ingen ting, så der lå det noen halvfulle esker smertestillende. To Paralgin Forte gled ned på høykant og jeg dumpet ned i sofaen mens jeg prøvde å fjerne smertefokuset med å lese i en spennende bok. Etter 30 min dunket jeg ned to Paracet, som heller ikke virket, så etter ytterligere en halv time ringte jeg legevakta for å be om råd.

Etter overraskende kort ventetid fikk jeg en hyggelig sykepleier i tale som syns det var like teit som jeg gjorde at tannlegevakta var stengt. «Ta to Ibux», sa hun og jeg styrtet tilbake til medisinskuffen. Jeg fant noe annet som inneholdt Ibuprofen, og etter en rask googling i «Felleskatalogen» fant jeg ut at det var det samme som Ibux. Om det var coctailen jeg etter hvert hadde stappet i meg, eller om det var den siste ladningen, vet jeg ikke, men jeg lallet inn i en fin døs og fikk en halvtime på øret.

Etter en bevisstløs natt smekkfull av Ibux og Paralgin mm, ringte jeg A1 Tannlegene og fikk sporenstreks time på morgenen. Artig nok hos tannlege Cecilie, som er en gamme klassevenninne av eldstedatter Frida.

Tannlegen gjør seg klar til å fjerne min brukne rotfylte tann. Foto: Hugin

Den unge damen bak «Alien-maske og -briller» var ikke lett å kjenne igjen, men mens vi snakket litt om gamle dager (hun snakket, jeg gryntet «nnng» og/eller «mmm» etter hvert som det passet), ble vi enige om å fjerne grunnen til årsaken. En brukket rotfylt tann med tre betente røtter ble fjernet med kirurgisk presisjon, mens hun hele tiden pedagogisk forklarte årsaken til betennelsen og hva hun gjorde.

Etter en times tid takket jeg pent, slo av en prat med hyggelige Nina – en gammel bekjent, i resepsjonen og spratt lettere bedøvet, fremdeles medisinert, og lykkelig ut døra. 2000 kroner, en brukket jeksel, og tre røtter fattigere. Så med bedøvet kjake og surrete hode satte jeg kursen innom nærmeste apotek for å kjøpe Ibux og Paracet. For kombinasjonen av de to er det beste.

Men altså. Hva slags tannlegevakt har åpningstider? «Tannlegevakten i Agder» imponerer lite så lenge den har «åpent» kun to stakkarslige timer. De burde være tilgjengelig døgnet rundt i en eller annen vaktordning. Eller i alle fall når jeg har behov for akutt tannlegehjelp, for tannpine unner jeg ikke min verste fiende en gang. Jo, forresten…

Og dessuten må da for svingende tannhelsetjenester komme inn i samme ordning som andre helsetjenester. Nå var det «bare» 2000 kroner som forlot familieøkonomien, men vil jeg fylle hullet i perleraden, må jeg ut med minst 20.000 kroner.

Og nå, mens hullet etter tanna gror, kommer bivirkningene etter Paralginen (og alt det andre jeg fikk stappet i meg). Jeg er obstipert. Ikke en gang morgenkaffen hjelper, så nå tror jeg at jeg vet hvordan det er å være gravid i 6. måned. Enn så lenge håper jeg at jeg slipper bekkenløsning, og om et par dager (og noen kilo tyngre) setter vel systemet i gang igjen.

Men det er ikke noe å fortelle om.