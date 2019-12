– Dette er bare helt herlig

KRISTIANSAND: – Dette er veldig bra. Her kan jeg komme og gå som jeg vil, her er utstyret mitt alltid tilgjengelig, og her får jeg et veldig godt grunnlag for å lage og utvikle musikk i god tid framover. Jeg har vært veldig heldig. Nå gjelder det å utnytte dette på en god måte, sier han.

Even Sarucco (25), opprinnelig fra Tønsberg, har brukt seinsommeren og høsten i år på å pusse opp det 16 kvadratmeter store studioet sitt. Det ligger fint til i 2. etasje i et av forsvarets tidligere bygg på naturskjønne Odderøya i Kristiansand, rett ved det ene hjørnet av Kvadraturen.

Ut av vinduet ser han over et flott, grønt jorde. Inne er det røde lydfangere på veggene, skrivebordet, kontorstolen og datamaskinen som dominerer, omkranset av høyttalere og en liten sofa til å slenge seg nedpå innimellom. To grønne planter, et par lamper og lyse tepper på golvet gjør arbeidsrommet innbydende.

– Ja, jeg liker å være her. Det er viktig å gjøre det litt trivelig rundt seg. En får gjort mer og arbeider bedre da, sier han.

Jan Arve Olsen

– Setter pris på mulighetene

Even Sarucco er en av åtte studenter som inngår i talentsatsingen i musikk ved Universitetet i Agder, som er etablert etter i et initiativ med Talent Norge, Cultiva, Kristiansand kommune og UiAs Institutt for rytmisk musikk. Gjennom dette kan nåværende og kommende studenter i elektronisk musikk ved UiA få tildelt plass på Odderøya i Kristiansand for tre år av gangen for å utvikle seg som musikere, etter søknad.

Da vi besøkte Even i det nye studioet hans på Odderøya, traff vi også to av de øvrige deltakerne i talentprogrammet der. Begge med nyoppussede flotte studioer for elektronisk musikk i samme korridor.

– Dette er bare så mye bedre enn å øve hjemme på hybelen, sier Simen Løvgren (27), også han masterstudent på siste året på UiA.

– Her har jeg alt jeg trenger rundt meg og kan legge det hele opp som en arbeidsdag. Økonomisk er det jo også selvsagt gunstig for oss, dette. Det gjør at vi kan bo og arbeide i Kristiansand og slipper store utgifter både til bolig og studio i for eksempel Oslo. Så kan vi heller reise til både Oslo og Bergen og andre steder når det er behov for det, sier Simen Løvgren.

Jan Arve Olsen

Lars Kristian Lia (23), førsteårsstudent på masterstudiet, er enig.

– Vi har tilgang til lokaler på campus. Men det er klart at dette er bedre på mange måter. Her kan vi komme når vi vil, vi trenger ikke skrive oss opp på øremerkede timer. I tillegg frigir vi jo også plass på til de som er på campus. Så slik sett er det en gevinst for andre også, sier han.

Jan Arve Olsen

Mentorer og internasjonalt nettverk

Hvert talent får i løpet av perioden tildelt en mentor fra Institutt for rytmisk musikk. De første mentoravtalene inngås utpå nyåret.

– Jeg har levert et ønske og håper selvsagt at det kan bli slik. Men uansett føler jeg meg trygg på at jeg vil få en mentor som jeg går godt sammen med og som kan veilede meg vider i både musikken og karrieren, sier Even Sarucco.

Palmesus-festivalen og Punkt-festivalen i Kristiansand er også med, og sammen med mentorene får talentene i utviklingsperioden tilgang til deres internasjonale nettverk. Gjennom dette og sine mentorer, vil talentene på Odderøya gjennom dette selv få en unik mulighet til å knytte kontakter på viktige arenaer, både i Norge og internasjonalt.

Jan Arve Olsen

– Talentsatsingen er utviklet for å veilede og videreutvikle utvalgte studenter, både alumni-studenter og nåværende studenter. Nivået på studentenes arbeider er svært høyt, og flere av studentene har i løpet av studieperioden også markert seg godt utenfor universitetet, forteller lederen ved universitetets institutt for rytmisk musikk, Erik Gunvaldsen.

Base i Kristiansand

UiA er det eneste stedet i landet hvor studier innen elektronisk musikk tilbys på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Nivået på arbeidene studentene gjør er svært høyt og flere av studentene har i løpet av studieperioden markert seg også utenfor universitetet.

– Med studio og gode faglige omgivelser i Kristiansand kan de arbeide over hele landet og også i utlandet. I tillegg til et stort ønske om at de skal utvikle seg som internasjonale musikere, har vi også et lite håp om at noen av dem på sikt vil forbli her i Kristiansand og styrke den posisjonen vi har i dag som et senter for elektronisk musikk, sier Gunvaldsen.

Gir ut egen plate over nyttår

For Even Sarucco, Simen Løvgren og Lars Kristian Lia er det ennå litt tidlig å si helt konkret hva eget studio, mentorordning og tilgang til profesjonelle nettverk kan bety for videre utvikling og karriere. Men at det vil hjelpe dem inn i yrkeslivet som musikere på en veldig god måte, er de sikre på. De er alle musikere med egne særtrekk og flere års praksis i tillegg til å studere på UiA.

Selv begynte Even Sarucco med musikk på hobbybasis hjemme i Tønsberg tidlig i tenårene. I 2012 fikk han stor oppmerksomhet under artistnavnet «EvenS», blant annet gjennom plattformer SoundCloud og Spotify. Dette ledet videre til samarbeid med plateselskap og publishing-avtale som produsent og låtskriver.

Som 20-åring flyttet han til Kristiansand for å studere elektronisk musikk på UiA, og har siden vært involvert i flere musikalske prosjekt. Akkurat nå arbeider han med å ferdigstille masteroppgaven sin, med fokus på nyvinning og resirkulering av tidligere estetiske uttrykk med moderne verktøy. Han arbeider også med sitt eget album i samarbeid med plateselskapet til MADE, samt arbeider med studiovirksomhet og diverse prosjekter innen lydteknikk, produksjon og lyddesign.

Imponerende merittliste

Også Simen Løvgren har en imponerende merittliste fra sin musikalske karriere så langt. Han er opprinnelig fra Flekkefjord, og har de siste fire årene studert med professor Jan Bang ved UiAs institutt for rytmisk musikk, der han har utviklet sitt eget uttrykk og produksjonsteknikker.

Simen er nå inne i sitt siste år på masterutdannelsen for elektronisk musikk der fokus i masteroppgaven er på struktur og form i musikk. Som Even arbeider han også med å gi ut sitt første soloalbum, med låter knyttet til eksperimentell musikk. Han har også gjort en rekke konserter – blant annet i Oslo og Dresden i tillegg til Kristiansand. Han har en klar forkjærlighet for minimalistisk techno. Du kan høre musikken hans her.

Produsent og musiker

Lars Kristian Lia står heller ikke tilbake for noen. I tillegg til studiene og produksjoner for andre artister har han rukket å etablere to hovedprosjekter for seg selv. Det ene er «Kristian Lia», hvor han arbeider med mer pop-rettede produksjoner, og «Lars Kristian Lia», hvor fokuset er på det kunstneriske og eksperimentelle og der han tydeligst viser sitt eget musikalske uttrykk.

I tillegg til sine soloprosjekter bidrar Lia som produsent og keyboardist i popbandet UPTO88 som ga ut sin første singel tidligere i høst – med 20 000 streams i slutten av november.

– Singel nummer to kommer ut allerede i starten av februar 2020, og vil også slippes med en musikkvideo. Jeg ser fram til det, sier han.

Lars Kristian startet på sin master i elektronisk musikk på UiA, med avsluttende semester våren 2021. Her er han i gang med videre forskning på sitt tidligere arbeid med elektroniske MIDI/MPE-kontrollere – som tilrettelegger for en mer ekspressiv måte å spille med digitale instrumenter på, enn det som før var mulig. Som en del av masterarbeidet satser også han på å gi ut et soloalbum, i 2020.