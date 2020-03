"Pappa, hva er testikler for noe?"

Det er ikke alle spørsmål som gir oppklarende svar.

Den tidligere politimannen Øyvind Andersen (62) fra Vennesla har skrevet denne teksten. Foto: Odd Inge Rønning Uleberg

Øyvind Andersen

Tidsepoken som kalles opplysningstida kom til Europa for noen hundre år siden. Den utviklet seg raskt etter at herr Gutenberg oppfant trykkekunsten slik at skrevet lærdom kunne mangfoldiggjøres for allmuen. Etter som tiden gikk kunne folk tilføres lærdom om det meste av livets mysterier.

Dog finnes det svarte hull der enkelte ikke fikk full informasjon om alt. Faktisk også i Vennesla, og faktisk også i familien Andersen. Det har kommet meg for øre at min lillesøster, populært kalt "Flæba" i sine yngre år, en gang kom til vår far for å spørre om noe hun lurte på. Om det var noe hun hadde lest eller overhørt langs den idylliske veien i Tvidøblane, Vennesla sitt svar på Beverly Hills, vites ikke.

Hun kom i hvert fall inn til ham i stua, der han satt med snadda og Kriminaljournalen. Et blad jeg for øvrig ikke fikk tilgang til å lese før godt ut i puberteten, kanskje grunnet litt vågale bilder innimellom. "Pappa, hva er testikler for noe?" spurte hun. Svaret fra min far var kort, konsist og bestemt, og innbød ikke til noen nærmere diskusjon; "Det ække noe det!". Men på en eller annen forunderlig måte klarte vi alle fire søsknene å vokse opp og etter hvert formere oss.

