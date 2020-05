Et historisk øyeblikk

Tre generasjoner lærere og elever på kulturskolen i Kristiansand tok de første spadetakene for den nye Knuden - Kristiansand kulturskole på Silokaia tirsdag 26. mai.

KRISTIANSAND: Knuden-elevene Lily Marie Aase, Rakel Sørmo Strømme og Mons Lindebø Mattingsdal fikk æren av å ta de første formelle spadetakene. Men også kulturskolens tidligere lærere Kirsten Sødal, Harald Sødal, samt tidligere elev og nå pianolærer ved Knuden - Kristiansand kulturskole, Bård Dahle, fikk ta et solid spadetak under seremonien.

Høytidelig

Ordfører Jan Oddvar Skisland fikk i sin forrige periode som ordfører sette den høytidelige spaden i jorda ikke mange meterne unna dagens seremoni, i det vi nå kjenner som Kilden.

Harald Sødal og Kirsten Sødal (midten) var begge lærere da Kristiansand fikk sin kulturskole for over 50 år siden. Bård Dahle (t.h.) var den gang elev, mens han nå er lærer samme sted. Til venstre står tre av dagens elever: Lily Marie Aase, Rakel Sørmo Strømme og Mons Lindebø Mattingsdal. Foto: Karoline Rise Nøstdal

– Jeg er utrolig stolt og ikke minst takknemlig for at jeg får være med når spaden i dag går i jorda også her på det nye kulturskolebygget. Jeg tror den nye kulturskolen kommer til å bli minst like verdifull som det Kilden-bygget er i dag, sa ordføreren i talen sin.

Norges første kulturskole

Foto: Karoline Rise Nøstdal

Øverst synger Knuden-elevene Lily Marie Aase, Rakel Sørmo Strømme og Mons Lindebø Mattingsdal sangen Barn av regnbuen. Katrine Lislevand Pavljuk spiller piano, Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland taler og nederst lytter de fremmøtte til talen til Knuden-elevene Maria Isabella Mayora Synnes og Lasse Scott Dahl Lorentzen.

Det var i Kristiansand det norske kulturskoleeventyret startet. I 1962 ble det bestemt at den første kommunale storbykulturskolen skulle etableres med fast drift fra januar 1963. I dag er det mer enn 2000 barn og unge som får ukentlig undervisning på 28 ulike steder rundt om i hele kommunen.

Den nye kulturskolen skal erstatte undervisningen på Musikkens hus og Samsen, og skal fortsatt ha sterk tilstedeværelse både i Søgne, på Nodeland, i Vågsbygd og mange flere steder.

Knuden - Kristiansand kulturskoles nye bygg skal stå ferdig høsten 2022.

