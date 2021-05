Kinderegg fra Oakland Rain

Vi har for det første fått støtte fra Cultiva til å lage en mangfoldsdokumentar med fokus på Agder – og dette er et så spennende prosjekt! Tittelen er «Ulikhet – med lik mulighet». Vi er svært takknemlige for å få bruke plattformen vår til dette. Den første episoden hadde premiere på Europakonferansen, og vi har i etterkant gitt den ut på våre sosiale medier. Denne episoden handler om arbeidsledighet for mennesker med minoritetsbakgrunn i Kristiansand. Neste episode kommer fortløpende.

Det andre prosjektet vi har jobbet med, er vårt norske 10-spors album «Mellom fregnene». Tittelsporet ble gitt ut 28. mai, og resten av albumet kommer 11. juni. Det er så rart å endelig få dele det med dere. Albumet har blitt skrevet over de siste to årene, og det siste året har gitt nye dimensjoner av opplevelser og følelser. Tekstene tar for seg livets store kontraster, går inn på både relasjonelle og eksistensielle spørsmål, samt har blitt preget av mye tid til å tenke- og innebærer dermed en del fantasi.

Vi har spilt inn i Kongshavn studio med Bjørn Ole Rasch som produsent, og Roald Råsberg som tekniker, samt fått med oss eminente musikere; Simen Sandnes på trommer og perkusjon, og Kristian Frostad på gitar, bass og steel. Det ble et mye røffere uttrykk enn vi hadde sett for oss da vi startet prosessen. Det siste året gjorde at vi bevegde oss inn i et mer variert musikalsk landskap, med ønsker om preg av rock og western musikk. Vi gleder oss til det er ute!

Siste nyhet om sommeren vår, er at vi skal være med i Ibsen-oppsetningen «Din Ibsen» i regi av Birgit Amalie Nilssen i Ibsen-Museets hage i Grimstad. Det gleder vi oss til! Der kan seerne få sende inn ønsker om hva de har lyst å se og høre. Vi står på scenen med nydelige skuespillere og musikere, som vi jobbet med under forestillingen «Fruen fra havet» i regi av Kilden Teater og Konserthus i Fjæreheia 2019. Mer informasjon, med mulighet for å sende inn ønsker, ligger på Ibsen-museets Facebook side.

Det var alt fra oss for denne gang.

Ta vare!