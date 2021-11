KRISTIANSAND: Sist lørdag ble årets stipendmottagere offentliggjort under åpningsarrangementet på Agder Kunstsenter.

Årets jury besto av:

Elisabeth Romberg, Norske Billedkunstnere Agder

Anne Stabell, Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge

Eva Marit Edwardsen, juryleder, Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge

Mottagere av stipendene og juryens begrunnelse:

1. Ann Beate Tempelhaug og Erlend Helling-Larsen, Lengde (2021)

Verket er et spennende samarbeid mellom to kunstnere, som til vanlig jobber innen forskjellig materialuttrykk. Møtet mellom dem har ført til nytenkning, i tilnærmingen av utformingen og rent teknisk. At kunstnerduoen strekker materialet til ytterpunktet, kommer tydelig frem i verkets elementer. I materialet sees spor etter hånden – det er tvinnet og dradd, og det bærer tydelig preg av både samarbeid og kamp. Formene kan gi assosiasjoner til primstaver, som markerer årets og livets gang, til vandrestaver og historier fra livets landevei.

2. Iren Gule, The Unforgiven (2021)

Det fine og sårbare i stoffet, alle nålene, alle stikkene, gir tyngde i arbeidet. Gamle og nye sikkerhetsnåler gir referanser til en lengre prosess – noe som forderver – entropi, eller til en bisverm som stikker, et vepsebol. Hvor mye tåler stoffet før det revner?

Tekstil er noe man gjerne forbinder med omsorg, noe man har som et beskyttende lag rundt seg, mens i dette verket er det tekstilen som er utsatt – som selv har fått sår. Kunstneren presenterer en spennende sanseopplevelse. Juryen mener verket både har en poetisk og reflekterende kvalitet i seg.

3. Trond Nicholas Perry m. familie, Flygende basseng (2020)

Prosjektet har et fantasifullt, nærmest science fiction aktig uttrykk. Verket fremkaller spennende assosiasjoner. Videoen er narrativ og åpner for tolkning. Det ligger åpenbart mye arbeid bak og god teknisk forståelse. Betrakteren presenteres for en fortelling, der hele prosessen vises fra begynnelsen til ferdigstilt produkt. Fra idé til realisering. Man tas med på en grenseløs reise til havs, til lands og i luften. Juryen mener nye assosiasjoner og meningsinnhold oppstår i et spennende visuelt uttrykk. Verket har et lekent og fargerikt formspråk og vitner om en utrettelig vilje til nyskaping.

4.Kristin Antonsen, Du er her (2021)

Verket viser på en svært vellykket måte kontrasten mellom det helt konkrete og abstraksjonen i hvordan vi forklarer oss gjennom språk, plansjer, kart og tegn. Det er på samme tid morsomt, lekent og alvorlig. Kunstneren visualiserer en verden, som vanlige betraktere oftest ikke kjenner. Keramikk, er først og fremst et taktilt materiale, men i dette verket evner kunstneren også å binde det sammen med innhold og uttrykk på en genial måte. Kunstneren eksperimenterer på humoristisk vis med dimensjoner. Dette er visuell kunst for de som ikke kan se. Prosjektet vekker både undring og nysgjerrighet og er inkluderende i sitt vesen.

5. Andreas Lian, Lever på kanten (2021)

Med dette verket ønsker juryen spesielt å fremheve kvaliteten på håndverket. Det viser at kunstneren behersker en avansert teknikk særdeles godt. Kunstneren evner å bringe et nytt uttrykk inn i et tradisjonelt billedspråk. Verket har stor energi, noe spesielt linjeføringen og kontrastenes kunst bidrar til. Variasjonen i streken tilfører også et dynamisk uttrykk, slik at verket nesten sprekker av spenning og actionfylt handling! Betrakteren presenteres for en velkjent ferd, en opplevelse av noe som er på kanten. Juryen mener kunstneren evner å fornye et tradisjonelt formspråk, gjennom å bringe inn helt moderne aspekter, både uttrykksmessig og teknisk.