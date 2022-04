LINDESNES: Den årlige utdelingen av Lindesnes kommunes kulturpris, årets navn og ungdommens kulturstipend er en høytidelig og hyggelig begivenhet. Gratulerer til vår dyktige musiker og komponist Stein Austrud med kulturprisen, Øystein Steinsvåg som Årets navn og Isak Fladstad, Jonas Xu og Tuva Rasmussen med kulturstipend.

Kulturprismottaker Stein Austrud har i mer enn 25 år opptrådt som kapellmester og musiker sammen med landets fremste artister. Han er kjent som fast samarbeidspartner til blant annet D'Sound, Hanne Krogh, Samisk Grand Prix, Mari Boine, Maria Haukaas Mittet, Helene Bøksle og flere.

Stein har bidratt på mer enn 160 plateutgivelser og opptrer stadig på konserter rundt omkring i Norge. Han har talent for å løfte andre og stiller opp for unge talenter og det lokale musikklivet.

I 2021 debuterer han som musikkvideoprodusent, og han kommer han med debutalbumet «We meet we touch I am». Her har han samarbeidet med mange lokale sangere fra Mandal sangforening, Balastbrygga boyband, Mandal kammerkor og blåsere fra Skjernøyblæsten.

Stein Austrud sammen med ordfører i Lindesnes, Even Tronstad Sagebakken. Foto: Louise Pariggi

Årets navn-vinner Øystein Steinsvåg har gjort en fantastisk jobb med å gjøre Ryvingen fyr universelt utformet og tilgjengelig for allmennheten, og har også bidratt til at flere har fått muligheten til å oppleve fyret. Som nestleder i Ryvingens Venner er han ansvarlig for prosjekter som gjennomføres, og han har lagt ned utallige timer på og for Ryvingen.

Øystein har også vært en sterk pådriver og samarbeidspartner i arbeidet med å rydde vekk plast fra naturen, og spesielt kystlinjen vår. Flere har fått gleden av hans engasjement her.

Øystein Steinsvåg mottok prisen som Årets navn. Til høyre varaordfører i Lindesnes, Svein Jarle Haugland. Foto: Louise Pariggi

Jonas Eirik Xu (16), som mottok Ungdommens kulturstipend, har et kjempetalent innen piano. Interessen for musikk begynte å spire da han startet å spille fiolin ved Mandal kulturskole. Siden har interessen vokst og piano er blitt hans hovedinstrument og store lidenskap. Nå har han spilt piano i 10 år, og han utforsker stadig nye sjangre og teknikker.

Jonas har vært med på Talentutviklingsprogrammet ved UIA (TUP), hvor han har fått en unik sjanse til å utvikle seg sammen med andre talentfulle musikere.

Isak Emil Fladstad (15), som også mottok Ungdommens kulturstipend, begynte å spille kornett i Spangereid skolekorps i 2014. Høsten 2018 var han på en øvelse med Mandal byorkester, og siden har han hatt fast plass her også. Han spiller i ulike gudstjenester i flere kirker i kommunen – både alene og sammen med andre som spiller blåseinstrument og kantor/organister/pianister.

I korpsene får Isak utviklet sitt talent og sin musikkglede, og han får utviklet seg i samspill med andre og som solist.

Tuva Rasmussen (18) var den tredje som mottok Ungdommens kulturstipend. Hun har danset siden hun var fire år, og nå går hun siste året på danselinja på videregående skole. I år har hun valgt ut til å bli med på et danseformidlingsprosjekt som heter «På tå hev» av Den Norske Opera og Ballett, som har avsluttende forestilling i Operaen før jul.