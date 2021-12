Når Barnefilmfestivalen i Kristiansand feirer 25 år til våren, skal også vinneren av en pitchekonkurranse annonseres. Brenner du inne med en idé til film eller TV-serie fra Sør- eller Vestlandet, er det tid for å få det ned på papir.

Konkurransen arrangeres i samarbeid med Mediefondet Zefyr som bidrar med prisbeløpet.

Ny film fra Sørlandet

Filmskapere med ønske om å realisere en kinofilm eller en tv-serie for barn eller ungdom på Sør- og Vestlandet får dermed mulighet til å teste ideen sin og muligens også få en svært god start på prosjektet. Formålet er at premiepengene skal brukes til å produsere en pilot for vinnerprosjektet.

Under vårens festival var det for første gang en sørlending som gikk av med seieren. Kristian Landmarks filmidé «Høsten», som er basert på Jan Henrik Nielsens ungdomsroman med samme navn, vant konkurransen.

Kristian Landmark vant pitchekonkurransen i 2021 og er allerede godt i gang med det videre arbeidet med filmen «Høsten». Foto: André Løyning

– Å vinne pitchekonkurransen på Barnefilmfestivalen 2021 ga prosjektet «Høsten» en drømmestart, sier Kristian Landmark og legger til:

– Det er jo naturlig å legge vekt på gleden over å vinne og viktigheten av selve prisen, men jeg vil også trekke fram hvor viktig det er med selve prosessen rundt pitchen. Ved å skulle lage en pitch, blir man positivt utfordret når det gjelder historien vi ønsker å fortelle, og hvordan vi kan gjøre det på en effektiv og medrivende måte. En slik «leirbål-test» er definitivt gull verdt og nyttig å ta med seg inn i videre arbeid.

Når Landmark sier «vi», er det fordi han allerede har fått med seg et solid team. Gary Cramer i Chezville, kjent fra «Mongoland», «Tottori!» og «Sommeren vi var alene», er med som hovedprodusent. Tidligere kinosjef, Petter Benestad, er inne som lokal produsent.

Teamet er allerede er godt i gang med videreutviklingen av filmen som skal skytes på Randøya.

Rekordmange bidrag

Med sine 15.000–18.000 årlig besøkende, er Barnefilmfestivalen i Kristiansand et av Norges største kulturarrangementer og Kristiansands lengstlevende årlige festival. I tillegg til å være en publikumsfestival, er det et viktig mål for festivalen å bidra med tiltak for å bygge opp og videreutvikle filmbransjen. Under forrige pitchekonkurranse var det rekordmange påmeldte. Festivalen fikk tilsendt 42 ideer til tv-serier og langfilm for barn og unge på Sør- og Vestlandet.

Filmen «Høsten» skal skytes på Randøya. – Mye spennende er på gang innen filmmiljøet på Sørlandet, og nå håper vi at pitchekonkurransen kan inspirere flere lokale aktører til å gå videre med å jobbe intenst og kreativt rundt ideer til filmer eller tv-serier, sier Monrad-Krohn. Foto: Thomas Fosseli

Ikke minst var det gøy i år å konstatere at nivået var så høyt, med mange spennende og lovende prosjekter innen Tv-serie og kinofilm for barn og unge. Dette lover godt for bransjen i Sør- og Vest-Norge.

Mye spennende er på gang innen filmmiljøet på Sørlandet, og akkurat nå håper vi at pitchekonkurransen kan inspirere flere lokale aktører til å gå videre med å jobbe intenst og kreativt rundt ideer til filmer eller tv-serier. Landmark også oppfordrer folk med en idé til å søke.

Danckert Monrad-Krohn, Den Internasjonale Barnefilmfestivalen i Kristiansand, håper at mange vil benytte anledningen til å arbeide med manus. Foto: Fædrelandsvennen

– Bare i forberedelsene vil du oppdage at du blir positivt utfordret på hva du ønsker å fortelle, sier Kristian Landmark.