Beintøffe femteklassinger fra Fagerholt

KRISTIANSAND: Mandag 30. august gikk startskuddet for Beintøft 2021. De fire neste ukene skal over 50.000 elever fra hele landet konkurrere i å reise miljøvennlig til skolen. Det er Miljøagentene som står bak konkurransen, hvor alle skoleklasser fra 1. til 7. trinn kan delta.

– Målet med Beintøft er å inspirere flere til å gå og sykle til skolen. Gjennom å velge miljøvennlig transport er man med på å forurense mindre, skape tryggere skoleveier, få bedre helse og ikke minst ta vare på naturen, sier prosjektleder Kaspar Tjeldflaat Steudel i Miljøagentene.

Viste frem sine klimakrav

På Fagerholt skole i Kristiansand var det duket for nasjonalt kick-off. Dette markerte klasse 5A ved å løse det første ukeoppdraget i konkurransen, hvor temaet var valg og klimaendringer. I tillegg til å gå og sykle flest mulig kilometer, kan nemlig elevene samle poeng ved å løse ulike oppdrag.

Klasse 5A valgte derfor å gå i et demonstrasjonstog for klimaet. De tegnet og skrev på plakater hvilke klima- og miljøsaker som er viktig for dem og gikk i tog for klimaet i skolegården.

Barnas viktige stemme

– Det er kjempegøy å se det enorme engasjementet til barna! Barnekonvensjonen fastslår at barn har rett til å uttale seg om saker som berører dem. Barna har kanskje ikke stemmerett, men de har allikevel en stemme, sier Steudel i Miljøagentene.

Miljøagentene ønsker 5A og alle påmeldte klasser i Kristiansand lykke til i konkurransen!