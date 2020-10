Tom Hugo: – Jeg har alltid tenkt at alt ordner seg til slutt. Men så mistet jeg den troen

– Da koronaen kom, følte jeg for første gang i livet på en total maktesløshet, sier Tom Hugo Hermansen. Foto: Jacob Buchard

Det blir snakket for lite om de som vurderer om livet under pandemien er for vanskelig til å leve, sier artist Tom Hugo Hermansen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn