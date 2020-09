«After We Collided»: Mer flau enn sexy

I den romantiske ungdomsfilmen «After We Collided» må tøffingen Hardin (Hero Fiennes Tiffin) overvinne en mengde forhindringer for å få tilbake sin Tess (Josephine Langford). Foto: Josh Stringer/Nordisk Film Distribusjon

«After We Collided» er «50 Shades of Grey» for tenåringer. Dessverre er den ikke det spor bedre enn voksenvarianten.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn