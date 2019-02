Gagas stroppeløse kjole fra Alexander McQueen og platinablonde oppsatte sveis ble noe overskygget av den svære smykkesteinen i halskjedet, ingen ringere enn Tiffany-diamanten fra Tiffany & Co. på 128,54 karat. Sist gang noen hadde bar den gule diamanten var da Audrey Hepburn hadde den på i forbindelse med fotografering for lanseringen av filmen «Breakfast at Tiffany's» i 1961.

I løpet av kvelden byttet hun antrekk, men diamanten beholdt hun på, da hun gikk på scenen og framførte sin Oscar-nominerte låt «Shallow» fra filmen «A star is born» sammen med skuespiller Bradley Cooper.

Sangen vant for øvrig prisen i kategorien, og Gaga kunne stråle om kapp med diamanten.

Tiffany-diamanten ble for øvrig funnet i Kimberley-gruvene i Sør-Afrika i 1877. Første gang noen bar den var da diplomatfruen Mary Crocker Alexander Whitehouse i 1957 hadde den på seg på Tiffany-ballet i Newport på Rhode Island. Etter det er det bare Hepburn og Gaga som har hatt æren.

Et utvalg av vinnere fra Oscar-utdelingen 2019:

* Beste film (Best Picture): «Green Book»

* Beste kvinnelige hovedrolle (Actress): Olivia Colman, «The Favourite»

* Beste kvinnelige birolle (Supporting Actress): Regina King, «If Beale Street Could Talk»

* Beste mannlige hovedrolle (Actor): Rami Malek, «Bohemian Rhapsody»

* Beste mannlige birolle (Supporting Actor): Mahershala Ali, «Green Book»

* Beste animasjonsfilm (Animated Feature): «Spider-Man: Into the Spider-Verse»

* Beste tilrettelagte manus (Adapted Screenplay): Charlie Wachtel & David Rabinowitz og Kevin Willmott & Spike Lee, «BlacKkKlansman»

* Best originalmanus (Original Screenplay): Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly, «Green Book»

* Beste regi (Director): Alfonso Cuaron, «Roma»

* Beste dokumentar (Documentary Feature): «Free Solo»

* Beste fremmedspråklige film (Best Foreign Language Film): «Roma»

* Beste filmmusikk (Original Score): Ludwig Göransson, «Black Panther»

* Beste originalsang (Original Song): «Shallow» fra «A Star Is Born» av Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando og Andrew Wyatt.