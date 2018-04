"The Book of Mormon"-premiere: – Fantastisk å sette den opp midt i bibelbeltet

KRISTIANSAND: – Forestillingen var utfordrende på mange måter, og det er fantastisk å sette den opp midt i bibelbeltet. Det var noen i salen som virket litt støtt til tider, forteller tilskuer Ingvild Carmen til Fædrelandsvennen.

Latteren satt løst blant de 1040 tilskuerne i teater- og operasalen under fredagens utsolgte premierekveld på satiresuksessen «The Book of Mormon».

I hovedrollene finner vi blant andre Frank Kjosås, Kristoffer Olsen og Anette Amelia Hoff Larsen, som høstet både stor applaus og mye latter.

Var selv med i menighet

Tilskuer Invild Carmen sier videre at hun selv har vært med i Menigheten Samfundet, og tidligere gått på kristen internatskole. Hun kjente seg derfor igjen i musikalen, som humoristisk harselerer med tematikk som tro, fornektelse, legning, rase og fordommer.

– Grunnen til at jeg meldte meg ut av menigheten var rett og slett fordi jeg synes det hele var tull og tøys, forteller Carmen.

Nå ønsker hun at de lokale trossamfunnene i Kristiansand blir utgangspunktet for en lignende musikal.

– Det gir en annen dimensjon til «The Book of Mormon» at den ble satt opp her i Kristiansand. Nå etterlyser jeg en lokal musikal hvor det harseleres litt med de lokale menighetene her i byen, sier hun og ler.

Det var broren Åsmund Bragstad som ga premierekvelden i julegave til søsteren, en gave som tydeligvis falt i god jord. Bragstad selv var også imponert over musikalen.

– Jeg synes musikalen var veldig bra, og den får fram både fordommer og naivitet som kan finnes i ulike trossamfunn.

– Helt vanvittig forestilling

Fædrelandsvennen møtte også publikummer Sanny Hammervold, som hyllet den humoristiske musikalen om de to mormonske misjonærene på et litt klønete oppdrag i Uganda.

– Dette var en helt vanvittig forestilling. Siden jeg visste at det var skaperne av South Park som sto bak musikalen, visste jeg hva jeg gikk til. Samtidig tenkte jeg «Gurimalla, setter de opp dette midt i bibelbeltet?», forteller Hammervold og legger til:

– Men det er så mye kunnskap i bunnen her, som rettferdiggjør at de «vipper» det så langt som de gjør.

Gode anmeldelser

Men det var ikke bare tilskuerne på premierekvelden som var fornøyde med forestillingen.

Fædrelandsvennens teateranmelder, Emil Otto Syvertsen, trillet terningkast seks da han så den norske versjonen i forkant i Oslo.

– Dette er det frekkeste jeg har sett på en norsk teaterscene, i alle fall i musikal-form, skrev Syvertsen i anmeldelsen.

VG landet også på samme terning.

– Det er en grunn til at «Book of Mormon» kalles århundrets morsomste musikal. Fordi den er det, oppsummerte anmelder Yngve Kvistad.

