– Vil se artister vi ellers ikke ville sett i Kristiansand og på Bystranda

Palmesus-general Leif Fosselie innrømmer at bruddet mellom ham og Heine Strømme ikke skjer uten et visst vemod. Samtidig tror han Lund-familiens inntreden vil sørge for artistnavn de ellers ikke ville fått.