Sørlandsk julespilleliste 2018: Her er musikken som gir deg julestemning

For mange handler julen først og fremst om det religiøse innholdet. For andre handler den ikke om annet enn kose seg så mye som mulig. Men enten du er mest opptatt av det opphøyde eller det verdslige – av gudstjenesten eller julebordet – er det helt, helt avgjørende at den riktige musikken blir spilt.

Sangene på denne listen – som enten blir framført av artister som kommer fra Sørlandet eller skal spille her i løpet av førjulstiden – burde dekke de aller fleste behov du måtte ha.

Du finner spillelisten på Spotify under tittelen "Sørlandsk julespilleliste 2018".

Berit Roald / NTB Scanpix

1. Odd Nordstoga og Det Norske Kammerorkester med Frida Ånnevik - "Det hev ei rose sprunge"

Hvis Odd Nordstoga og Frida Ånnevik har noe til felles, er det en varm, ujålete folkelighet som gir seg godt til framføring av tradisjonelle julesanger som denne. Sammen med Det Norske Kammerorkester holder Nordstoga julekonsert i Kilden 15. desember.

2. Charlotte Qvale og Marte Wulff - "Vi feirer jul"

Innfallsvinkelen er ateistisk. Musikken er lett som nysnø. Ikke desto mindre anger den av forventninger til høytiden, denne egenskrevne julesangen til Charlotte Qvale fra Mandal og Marte Wulff fra Kristiansand.

Arkivfoto: Kristiansand Avis

Gitte Johannessen / NTB Scanpix

3. Maria Mena - "Home for Christmas"

Når man har fått hjertet sitt knust – spesielt så mange ganger som Maria Mena – føles det gjerne ekstra godt å komme hjem til jul. Mena spiller i Kilden 24. november.

Rune Sævig

4. Kim André Rysstad med London Philharmonic Orchestra - "Stjernesludd"

Kim André Rysstad fra Valle i Setesdal klarer kunststykket å gjøre denne Dumdum Boys-balladen – strengt tatt mer av en vintersang enn en julesang – til noe nesten sakralt. 19. og 20. desember deltar Rysstad på Kilden Dialog sammen med blant andre Thom Hell og Kristiansand Symfoniorkester.

5. Evan Seleven - "A Christmas Carol for Emily"

Powerpopperne Evan Seleven fra Kristiansand ble aldri mer Beach Boys-aktig harmoniske enn i denne lille juleperlen. Nå for tiden lager Evan Seleven-sjef Nils Olav Drivdal langt mer mannevond musikk med hardcore-bandet Tranqidiots.

6. Restore to Past med Thom Hell og Kjetil Grande - "Christmas Flight"

Oslorockerne Restore to Past får betydelig sørlandsk drahjelp – harmonier fra Thom Hell og gitar fra Kjetil Grande – når de i "Christmas Flight" påkaller en følelse av 70-tall, California og, joda, jul.

7. Asbjørn Ribe & De - "Ja, så er det jul"

Birkelands Asbjørn Ribe styrer unna det høystemte og prektige og blir i stedet litt sånn molefunkent ettertenksom når han synger om julen. Det kan jammen være fint, det også.

Kristin Ellefsen

8. Pål Rake - "Kan det då bli jul?"

Men hva betyr det egentlig å feire jul? Pål Rake, kjent fra "The Voice" og utallige bryggekonserter i Kristiansand, nærmer seg noen svar i denne sangen av rogalandskomponisten Ragnar Bjerkreim. Rake holder julekonsert i Kristiansand Domirke 15. desember.

9. Eva Weel Skram - "Selmas sang"

Julekalenderen "Snøfall", som gikk på NRK for to år siden, var så fin at selv en barnløs, voksen mann som undertegnede kunne ha helt uironisk glede av den. Eva Weel Skrams temalåt bringer den gode adventsfølelsen tilbake igjen.

10. Garness - "Kling no klokka"

Med "Barnet i krybben" (2013) laget de klartsyngende bergenstvillingene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad et av nyere tids flotteste norske julealbum. Garness holder konsert i Q42 i Kristiansand 13. desember.

11. Iver Kleive, Povl Dissing og Knut Reiersrud - "Glade jul"

En konsert med Knut Reiersrud – som vi her hører sammen med organist Iver Kleive og vokalist Povl "Om lidt er kaffen klar" Dissing – er noe alle bør unne seg når de har sjansen. 12. desember spiller landets kanskje fremste gitarist gratiskonsert i Greipstad Menighetshus.

12. Bugge Wesseltoft - "Du grønne, glitrende tre"

Det er en helt egen ro over Bugge Wesseltofts pianoimprovisasjoner på det for lengst klassikererklærte albumet "It's Snowing on My Piano" (1997). Wesseltoft spiller sanger derfra i Kilden 11. desember.

Heiko Junge / NTB Scanpix

13. Solveig Slettahjell - "Det kimer nå til julefest"

Ingen synger julesanger like langsomt og elegant som Solveig Slettahjell. Sammen med pianist Tord Gustavsen og trompetist Sjur Miljeteig skal hun 30. november skape førjulsstemning i Kilden.

14. Sigrid Moldestad - "Vintersong"

Det kommer til å bli en lun – og utpreget nordisk – vinterkveld når Sigrid Moldestad fra Sogn og Fjordane spiller sammen med den svenske folkemusikkduoen Hazelius Hedin på Haubitz Hall Salongen 7. desember. Det er nesten så man håper på snø.

Tore-André Baardsen

Reidar Kollstad

15. Kirsten Bråten Berg - "Gamlestev"

Jul er tradisjoner, og Kirsten Bråten Berg har Setesdalens folkemusikktradisjoner i stemmebåndene. 29. november kommer hun og gitarist Leiv Solberg til Haubitz Hall Salongen i Kristiansand.

16. Sondre Bratland - "Mitt hjerte alltid vanker"

Vakrere, mer høytidsskapende julemusikk enn den Sondre Bratland og hans eminente musikere – Knut Reiersrud og Iver Kleive blant dem – framførte i Fødselskirken i Betlehem på begynnelsen av 1990-tallet, har neppe noen gang vært fanget på tape.

17. Torstein Sødal - "O helga natt"

"O helga natt" er kraftsangernes egen julesang, og Torstein Sødal har gjort den til et sikkert høydepunkt under de årvisse julekonsertene han holder sammen med Maria Arredondo og utvalgte gjestesangere. I år skjer det i Kristiansand Domirke 18. desember.

18. Helene Bøksle - "Deilig er jorden"

Med stemmen til en engel og folkemusikken i blodet, er det vanskelig å tenke seg en sørlandsk sanger som passer bedre til å synge julen inn enn Helene Bøksle. 16. desember gjør hun akkurat det i Kristiansand Domkirke.