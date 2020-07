Kvinne ropte «jeg hater negere» på Johan Goldens stand-up-show. Så tok han igjen.

Johan Golden under showet Halve Norges Golden i 2017. Foto: John Andresen

– Det kunne blitt stående ubesvart, men jeg er glad for at jeg bestemte meg for å kjøre på, sier komikerprofilen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn