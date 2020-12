Romjuls­konsert med Faber, Tom Hugo og Sordal: – Dette er et høyde­punkt og et must i jula

De har holdt på i 12 år og normalt trekker Tom Hugo, Stein Roger Sordal og Erik Faber godt over 400 tilskuere til den årlige romjulskonserten på Kick. Men på grunn av korona, var det kun 50 personer som fikk oppleve det enkelte kaller et høydepunkt og et must i jula i år.

