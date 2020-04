Se «Sammen for byen - igjen» torsdag kl. 20.00

KRS Soul Stew sørger for sabla god stemning sammen med Ylva og Belizio når Kilden, Dirty Old Town og Fædrelandsvennen nok en gang inviterer til show i Kilden. Se sendingen her gratis torsdag kl. 20.00.

I tillegg får vi besøk av en rekke spennende gjester. I studio:

* Leif Fosselie fra Palmesus om den avlyste festivalsommeren.

* Maria Stapnes Sødal, spes-ped. lærer på Todda, om skoleåpningen for 1.-4. trinn.

* Ordfører Jan Oddvar Skisland om viktigheten av 1. mai i lys av korona.

* Mira Svartnes Thorsen, leder av 17. mai-komiteen i Kristiansand, om årets spesielle feiring.

* Harald Furre, adm. dir. for Kilden, om Kildens digitale satsing.

* Regissør Mine Nilay Yalcin forteller om Kilden Teaters produksjon «Culpa! i unntakstilstand».

Kveldens programleder er Fædrelandsvennens Jim Rune Bjorvand.

Overskuddet til Leger uten grenser

Arrangementet er gratis og overskuddet går til Leger uten grenser og deres arbeid i Moria-leiren på Lesvos. Det er mulig å vippse bidrag til #601654.

Under forrige sending ble hele 50 000 kr. samlet inn til Stine Sofies Stiftelse!

Sendingen vises direkte på fvn.no torsdag 30. april kl. 20.00.

