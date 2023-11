Det avslører Isachsen selv i et innlegg på Instagram.

– Jeg tror absolutt at skandalene det siste året har banet vei og gjort meg klar for mammarollen. Jeg tror alt skjer for en grunn – det var dette som skulle få meg ut av mørket og gi livet mitt mening igjen, sier hun til magasinet Elle.

I februar publiserte Isachsen og senere slettet et bilde av seg selv og en annen influenser som holdt en pose med noe hvitt i. Saken skapte stor debatt og til slutt avsluttet NRK samarbeidet de hadde med henne.

Rikskringkasteren mente at de kommersielle bindingene Isachsen hadde ble for omfattende.

Influenseren sier til magasinet at hun er cirka fire måneder på vei, med termin i slutten av april.