Låten feirer sitt offisielle 25-årsjubileum i år, noe både Carey og strømmetjenesten markerer, sistnevnte med en «forbedret og oppgradert» versjon av albumet den utkom på – «Merry Christmas», som Carey slapp 1. november 1994.

I den anledning har Spotify tatt frem en rekke fakta om « All I Want For Christmas Is You », der det blant annet fremgår at sangen – som Carey skrev, 24 år gammel, sammen med Walter Afanasieff – har 520 millioner streams på strømmetjenesten.

I fjor hadde låten en strømmeøkning på 2.000 prosent fra oktober til desember, med 24. desember som største dagen i året for å strømme sangen globalt. Fader meldte at på julaften i fjor ble den strømmet 10.8 millioner ganger – noe som er rekord.

Men lytterne strømmer den faktisk hver måned, hele året.

«All I Want For Christmas Is You» er blitt lagt til i over 12 millioner spillelister på Spotify, og er innspilt i over tusen coverversjoner – deriblant av Michael Bublé.

Bare her i Norge er låten blitt avspilt 188.991 ganger hittil i år – og det før julen er ordentlig i gang, melder Spotify. Dermed topper Carey-hiten listen over de mest populære julesangene her til lands.

Litt motbør møter den også: Ifølge Ladbible stemte britene «All I Want Is Christmas Is You» frem som den mest irriterende julelåten, som danket ut «Do They Know It's Christmas?» fra Band Aid.