«Alle hater Johan» Norge 2021 Sort komedie Regi: Hallvar Witzø Manus: Erlend Loe Skuespillere: Pål Sverre Hagen, Ingrid Bolsø Berdal, Vee Vimolmal, John Brungot, Ine Jansen, Ingunn Øyen, Paul-Ottar Haga, Trond-Ove Skrødal, Hermann Sabado Aldersgrense: 12 år

Foreldrene til Johan Grande (Pål Sverre Hagen) sprengte alt mulig da han var liten, blant annet en rekke broer under andre verdenskrig. Tragisk nok sprengte de seg selv i lufta også, og Johan vokser opp hos onkelen og tanten på den idylliske øya Titran i Trøndelag.

Han viderefører foreldrenes lidenskap for sprenging, men ingen på øya er særlig begeistra for verken Grande-slekta eller deres forkjærlighet for dynamitt, så Johan møter mye motstand i løpet av livet. Filmen følger hans kamp for tilhørighet i bygda og den livslange, uforløste kjærligheten til nabojenta Solvor (Ingrid Bolsø Berdal), som han ved et uhell også sprenger litt i stykker i ungdomstida.

«Alle hater Johan» byr på en rekke fargerike karakterer som postmann Frode i John F. Brungots skikkelse. Foto: FOTO: Eirik Linder Aspelund/Nordisk Film Distribusjon

Filmen går gjennom ulike tidsepoker fra 1940-tallet frem til i dag, og det er imponerende hvordan det helnorske dyrkes gjennom hele filmen i hver eneste detalj fra strikkejakkene og de trønderske kraftuttrykkene, til personkarakteristikkene. Humoren er til tider beksvart og handlingen mildt sagt absurd, men det funker. Resultatet er en sprø, visuelt vakker, overraskende rørende og veldig morsom film.

