Janne Formoe er forlovet

Det bekrefter Jan Fredrik Karlsen i en SMS til VG, som omtalte saken først.

Søndag feiret paret 44-årsdagen til Formoe på hytta i Mandal. Da valgte Karlsen å stille det store spørsmålet, og fikk ja.

– For en glede å feire vår forlovelse på hytta vår i Mandal med våre beste venner og familie. For en lykke og for en dag, skriver Karlsen i en SMS til VG.

Paret møttes for 15 år siden under innspilling av TV 2-programmet «Senkveld med Thomas og Harald».

I 2005 fikk de datteren Felicia sammen.

I februar stilte de opp i «Senkveld»-studio etter at de hadde blitt sammen for femte gang.

Nå har de altså bestemt seg for å dele resten av livet sammen.