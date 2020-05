En anner­ledes 17. mai-feiring på radio og TV

Både NRK og TV 2 sørger for at en høyst spesiell nasjonaldagsfeiring blir formidlet til det norske folk via TV-skjermer og radioapparater i det ganske land.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Hos NRK starter TV-dagen klokken 07.50 fra takterrassen på NRK-bygget på Marienlyst i Oslo. Der vil programlederne Nadia Hasnaoui og Christian Strand lede 17. mai-sendingen til klokken 17.00.

Statskanalen vil få samfunnstopper, TV-profiler og artister på besøk, i tillegg til at distriktskontorene viser hvordan nordmenn feirer årets spesielle nasjonaldag. Etter salutten klokken 13 vil den offentlige fellessyngingen av nasjonalsangen bli overført direkte.

Også NRK super inviterer til 17. mai-fest for barn med sending fra klokken 8.00.

Olav Viksmo-Slettan og Kaja Figenschou er programledere for 17. mai-sendingen på radio. Også her vil distriktskontorenes reportere rapportere fra feiringene rundt omkring i landet.

TV 2 starten 17. mai klokken 7.00 med «God 17. mai Norge» på Aker Brygge med Desta Marie Beeder og Espen Fiveland som programledere. Fra klokken 11.00 fortsetter feiringen av nasjonaldagen på Operataket. Her skal Yvonne Fondenes og Rune Kjos lede sendingen og ta imot gjester til klokken 17.30.

Den Norske Opera & Ballett vil bidra med innslag i sendingene, som også får besøk av celebre gjester.