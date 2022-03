«Belfast» Storbritannia 2020 Drama/biografi Regi: Kenneth Branagh Manus: Kenneth Branagh Skuespillere: Jude Hill, Lewis McAskie, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds Sjanger: Drama / Biografi Aldersgrense: 12 år

Den skildrer derfor konfliktene i Nord-Irland på 60-tallet gjennom kjærlighetsfylte barneøyne. Dette er ikke en politisk film som går inn i konfliktene mellom katolikkene og protestantene. Det er en varm historie full av liv som viser menneskene bak konfliktene. Den skildrer hvordan den tida opplevdes for en liten protestantisk gutt og hans familie, godt akkompagnert av Van Morrisons musikk.

Buddy bor i ei gate i Belfast hvor alle kjenner alle og flertallet er protestanter, men de lever i harmoni med sine katolske naboer og ser på dem som familie. Plutselig en dag kommer det en gruppe protestanter som knuser vinduer, setter fyr på biler og skriker at katolikkene må komme seg bort derfra. Det trygge livet hvor barna løp rundt og lekte i gatene uten en eneste bekymring er over, og folk tvinges til å velge side eller forlate alt de har kjært i håp om et bedre og tryggere liv et annet sted.

«Belfast» har navn som Judi Dench, Jamie Dornan og Ciarán Hinds på rollelisten, og er nydelig filmet i nesten bare sort-hvitt.

«Belfast» er nydelig filmet i nesten bare sort-hvitt, og karakterenes utstråling og varme stråler gjennom lerretet. Selv om det er en underliggende nerve på grunn av de voldelige konfliktene og farene som truer, er filmen full av sjarm og herlige scener og en dialog som stadig får fram smilet.

