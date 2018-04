Artisten Avicii er død, 28 år gammel

Avicii som egentlig het Tim Bergling, ble funnet død i Oman fredag ettermiddag lokal tid, skriver Dagens Nyheter.

– Det er med stor sorg at vi må meddele at Tim Bergling, kjent under artistnavnet Avicii, er død. Han befant seg i Muscat i Oman og ble funnet død fredag ettermiddag lokal tid, opplyser hans pressekontakt Ebba Lindqvist.

Helseproblemer

Hun ber om at det tas hensyn til Aviciis familie og at de får være i fred i denne vanskelige tiden.

Det er kjent at 28-åringen hadde hatt helseproblemer de siste årene, blant annet akutt betennelse i bukspyttkjertelen. Helseproblemene gjorde at han kuttet ut turnévirksomheten og gikk i studio.

Toppet flere lister

Den verdenskjente musikeren, DJ-en og plateprodusenten har de siste årene hatt stor internasjonal suksess og er blitt nominert til to Grammy-priser.

Robert Hoftun Gjestad: En av vår tids største artister og DJs

I Wikipedia fremgår det at hans debutalbum Seek Bromance slo seg opp på listene i flere land. I 2011 utga han Levels, som toppet listene i Sverige, Norge og Ungarn. I desember 2012 kom han med I Could Be the One, som toppet i Storbritannia. Allerede i juni året etter gjorde han det igjen med Wake Me Up.

– Det viktigste er å skape musikk

Vi kommer alle til et punkt i våre liv og karrièrer hvor vi forstår hva som betyr mest for oss. For meg er det å skape musikk. Det er det jeg lever for, det jeg føler jeg er født til å gjøre, har Bergling selv skrevet på sin offisielle hjemmeside.

På hjemmesiden står det at han har sluttet å opptre, men at han ikke mente å avslutte karrièren.

Den mest spilte av Berglings sanger på Spotify er Wake me up (spilt 588 millioner ganger) der refrenget er slik:

«So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself, and I Didn't know I was lost»

I norsk oversettelse er teksten slik:

«Vekk meg når alt er over når jeg er eldre og klokere Hele tiden forsøkte jeg å finne meg selv, og jeg visste ikke at jeg var fortapt»

