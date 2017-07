– Ikke mål om å bli som Palmesus

KRISTIANSAND: Festivalsesongen er i full sving på Sørlandet. Palmesus er ferdig for i år. Fredag og lørdag er det Måkeskrik som står for tur.

Til idylliske Bendiksbukta på Odderøya kommer blant annet artistene Moddi, Mikhael Paskalev, Blood Command og Black Debbath. Sørlandets egne Honningbarna kommer også.

– Det blir en festival for dem som har lyst til å se bra band, hvor det ikke er noe stress. Det skal være en hyggelig atmosfære med minst mulig søppel og kø. Du skal slippe å lete febrilsk etter vennene dine her, forteller festivalsjef, Cathrine Sørensen.

Fakta: Måkeskrik Varer i to dager.

Scenen står i Bendiksbukta på Odderøya.

Åpner 16:00 fredag 7. juli. Musikken starter 17:15 i denne rekkefølgen:

Moddi, The Modern Times, Mikhael Paskalev, Ungdomskulen og Blood Command.

Åpner 16:00 lørdag 8. juli. Musikken starter 17:15 i denne rekkefølgen:

Longfield & Super Skeleton, Aiming For Enrike, De Marvells, Black Debbath og Honningbarna.

Erlend Iversen Skarsholt

Godt forhåndssalg – men ønsker flere

Hun kan fortelle at forhåndssalget av billetter har gått bra, og at det økonomisk sjeldent har vært så på stell som det er nå.

– Vi har solgt mer enn før. Vi har lagt ut 500 festivalpass og det samme i dagspass. Vi har solgt flest festivalpass så det er hyggelig å se at folk vil komme begge dagene, sier Sørensen, som ikke vil røpe hvor mange pass som har blitt solgt.

Festivalplassen i Bendiksbukta på Odderøya har plass til rundt 1000 personer.

– Det er klart at å fylle plassen med 1000 tilskuere hadde vært drømmen, men om det kommer 500 begge dagene så er vi fornøyde, sier Sørensen og legger til:

– Det er sjette året vi avholder festivalen, vi har ikke dyre priser. Så det er synd at det ikke kommer flere publikummere først og fremst for artistene, og for dem som legger ned mye tid i Måkeskrik.

Avhengig av økonomisk støtte

I mange år har festivalsjefen selv måttet spytte inn penger fra egen lomme for å holde liv i Måkeskrik etter flere år med underskudd. I år har hun ikke trengt det.

Maren Hald Bjørgum

– Vi har fått 20.000 kroner fra fylket, Frifondet har gitt 25.000, 110.000 har vi fått fra kommunen, og 150.000 fra kulturrådet. Vi fikk også nylig innvilget 120.000 kroner fra gavefondet til Sparebanken Sør.

De tre første årene gikk festivalen med underskudd, før de i 2015 gikk i pluss. I fjor gikk festivalen 70.000 kroner i minus igjen. For å ikke gjenta det har de nå gått ned fra seks artister til fem om dagen.

– Vi kutter der vi kan. Artisthonoraret har vi kuttet med over 100.000. Totalt har vi brukt 300.000 kroner på artister i år, kan Sørensen røpe.

To forskjellige festivaler

Støvet fra sanden på Bystranda har nettopp lagt seg etter forrige helgs Palmesus, hvor det var 17.500 tusen tilskuere til stede hver dag.

– Hvordan blir det å avholde festival etter det arrangørene kaller tidenes Palmesus?

– Vi er to vidt forskjellige festivaler. Det er ingen vits å sammenligne en gang. Palmesus er noe du har én av i Norge. Vi har ikke mål om å bli som Palmesus. Festivaler som Måkeskrik finner du vel nesten i enhver bygd, selv om vi selvsagt prøver å skille oss ut vi også, mener Sørensen.

I bukta vil det i år være et likt oppsett som i fjor med én scene. Det vil også bli bar og diverse utsalgssteder.

– Vi har fri alder, og barn kan oppholde seg på hele plassen. Mange av dem som tar turen har små barn, og det er dedikert et eget område til barna hvor det finnes leker og tegneutstyr. Det drikkes alkohol, men jeg føler de som drikker klarer å oppføre seg. Det er en trygg atmosfære, forteller Sørensen, og legger til at det ikke er en barnefestival, men at den er barnevennlig.

Spent Honningbarn

Vokalist i Honningbarna, Edvard Valberg, gleder seg enormt til festival på hjemmebane.

– Jeg har selv vært i Bendiksbukta helt siden Quartfestivalen holdt til der, og jeg satt på skuldrene til min far. Så det blir utrolig kult å være der selv.

Selv har Honningbarna aldri opptrådt på Måkeskrik, men de har vært til stede som tilskuere.

Lien, Kyrre / Scanpix

– Det kommer til å bli Sørlandets høydepunkt gjennom tidende. Det er så utrolig deilig når folk lager en slik festival. Kristiansand har ikke en rockfestival, nei vel så lager vi en selv. Da er det ekstra kult å ta del i det. Det var i den ånden vårt band også ble startet, slår Valberg fast, som mener folk må få øynene opp for festivalen.

Festivalsjef, Cathrine Sørensen, synes det er utrolig kult å endelig få på plass sørlendingene, men ser også fram til andre artister:

– Moddi og Blood Command er noen av de jeg er mest spent på å se, avslutter hun.

Onsdag begynner oppriggingen av scenen i Bendiksbukta med over 100 frivillige som deltar.