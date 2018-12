«Åndenes makt» identifiserte død mann som spøkelse – felt i PFU

Det var mannens niese, Kari Flåteplass Bjørklund, som klaget det populære programmets tredje episode i høst inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), skriver Kampanje.

Hun mener programmet viste manglende omtanke for og hensyn til pårørende i episoden der den synske Michael Winger og programleder Tom Strømnæss navnga onkelen hennes og sa han var en person som går igjen i et hus eid av Støren Sportsskytterklubb.

Den nærmeste familien burde vært informert om at hennes onkel ville bli navngitt som spøkelse i programmet, mener Bjørklund. Selv om hun mener omtalen av onkelen var god, føler familien at «spøkelse» ikke skal være hans ettermæle, skriver hun i klagen.

– Jeg har ikke noe imot «Åndenes makt», men man må være forsiktig med hva man formidler, og jeg håper TVNorge gjør en grundigere jobb heretter. De har ikke akkurat lett med lys og lykte etter gjenlevende familie, sier Bjørklund til NRK.

– Må gjøre en bedre jobb

I tirsdagens møte i PFU ble programmet felt for brudd på god presseskikk på Vær varsom-plakatens punkt 4.1 og 4.3. Punktene dreier seg om kravet om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon og om å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn.

– Først og fremst er jeg bare lettet og glad for at PFU ga oss medhold. For meg og familien var det viktig, sier Bjørklund.

TVNorge-eier Discovery Networks Norway tar fellelsen til etterretning og sier de vil jobbe bedre i framtiden med å identifisere mulige etterkommere og andre som kan være i nær krets.

– Vi registrerer at PFU måtte diskutere seg fram til hvor langt ut i kretsen man skal lete, men aksepterer grensedragningen de landet på, når det ikke finnes direkte pårørende, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland til Kampanje.

– Blir umulig

At utvalget mener det ikke er nok at mannen ble omtalt positivt i programmet, mener Skoland kan gjøre det utfordrende å produsere nye episoder av serien.

– Med argumentasjonen som fremføres av utvalget, blir det prinsipielt umulig å lage et program som «Åndenes makt». Det tas ikke hensyn til at avdøde omtales positivt i programmet. Det er konteksten vedkommende omtales i – altså at det antydes at det er en mulighet for at vedkommende går igjen – som oppfattes som brudd på 4.3, sier Skoland.