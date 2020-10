AKO redder økono­mien til Sørlan­dets kunst­museum

Det offentlige bidro med 22,5 millioner kroner, og AKO Kunststiftelse med tre millioner. Likevel tapte SKMU to millioner kroner i fjor.

Sørlandets kunstmuseum hadde to millioner kroner i minus i 2019. Høsten 2022 skal museet flytte inn i Kunstsilo. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: – Vi er svært takknemlige for at AKO Kunststiftelse har bidratt med midler til nødvendige forberedelses- og utviklingsaktiviteter fram mot Kunstsilo, skriver SKMU-direktør Reidar Fuglestad i en epost til Fædrelandsvennen.

2019-regnskapet for Sørlandets kunstmuseum er klart. Dette viser et driftsresultat på minus 2 millioner kroner drøye to år før museet skal flytte inn i Kunstsilo.

I styrets årsberetning forklares tallene med at «Som følge av oppbygging og forberedelse mot Kunstsilo har museet i 2019 hatt et høyt aktivitetsnivå og derav et kostnadsnivå som er høyere enn det de ordinære inntektene (offentlig tilskudd, billett, butikk og annet salg) kan dekke.»

Direktør Reidar Fuglestad takker AKO for støtten. Foto: Jacob Buchard

Besøksrekord

Fra AKO Kunststiftelse har museet blant annet fått et prosjekttilskudd på 5,2 millioner kroner, men på grunn av forsinkelser i planleggingen har bare tre av disse millionene kommet til utbetaling i 2019. Dermed har underskuddet på to millioner kroner oppstått.

Regnskapet viser egeninntekter på 1.859.000 kroner. I dette er billettinntekter som er økt med 13 prosent fra 2018. Besøket i 2019 var på 49.451, noe som er besøksrekord og en økning på 11 prosent fra året før.

Egeninntektene utgjør likevel bare 31 prosent av de 5,9 millioner kronene som er ført som «Egeninntekter/andre inntekter».

Brøkdel av inntekten

Legger vi til offentlig støtte fra stat, fylke og kommune, har museet inntektsført 28,5 millioner kroner. Statsstøtten på 14,6 millioner kroner utgjør halvparten, mens inntektene fra billettsalg og butikk bare utgjør 6,5 prosent av totalen.

AKO har lovet fortsatt tung støtte, også etter at Kunstsilo åpner. Det har vært reist sterk tvil fra flere hold om hvorvidt museet makter målet om å trekke 150.000 besøkende i året. I fjor vedtok AKO å tilby et sikkerhetsnett for de første fem årene. Da har stiftelsen nemlig garantert for publikumsinntekter på inntil fem millioner kroner i året.

Ansetter mange

– Dette gir trygghet for organisasjonen. Finansieringen for øvrig består av betydelig utvikling av egeninntekter på grunn av økt besøk og annen kommersiell virksomhet og opptrapping av tilskudd fra kommune og fylkeskommune, skriver Fuglestad.

Lønnskostnader på 14,4 millioner kroner, og en jevnt voksende stab gjør også økonomien krevende for museet. I 2016 disponerte museet 16 årsverk, mens man i 2019 var oppe på 29. Det skal bli flere.

«Vi bygger ut organisasjonen gradvis fram mot oppstart av Kunstsilo. Og vi vil komme opp i om lag 40 årsverk når vi er i full drift. Det har blitt og vil bli flere nye arbeidsplasser i kommunen. Vi skal drive et museum som er 3 ganger så stort som nå, vi skal øke besøket opp til 150.000 gjester og vi skal tilby kunstopplevelser for publikum av høy kvalitet», skriver Fuglestad.

Arvid Grundekjøn var ordføreren som slapp nyheten om Nicolai Tangens kunstgave i 2015. Nå er han styreleder i stiftelsen som disponerer kunstgaven. Foto: Kjartan Bjelland

Flere elever

Han forklarer at blant tingene AKO har bidratt til i 2019 er økt satsing på barn og unge i skolen.

«100 ekstra elever i 100 dager har utviklet vårt skolebesøk betydelig. Vi har nådd frem til mange flere som ikke hadde benyttet museet før», skriver Fuglestad.

Det er Arvid Grundekjøn som er styreleder i AKO, og han forteller om fortsatt vilje til å bidra økonomisk til SKMU inn i driften av Kunstsilo.

Rik stiftelse

– Dette er et prosjekt vi har så stor tro på at vi ikke har vansker med å gjøre dette, sier Grundekjøn. AKO bidro også i 2018 med 4,2 millioner kroner i prosjektstøtte, og stiftelsen bidrar hvert år med 2 millioner kroner til direktør Fuglestads totallønn på 3 millioner kroner. Stiftelsen har dessuten bidratt med 110 millioner kroner til prosjektering og bygging av Kunstsilo.

Og det er penger igjen: 2019-regnskapet for AKO Kunststiftelse viste en egenkapital på 132 millioner kroner.

Tangen blir hørt

– Er det noen bunn i pengesekken når det gjelder å AKOs vilje til å støtte museet?

– Det har ikke vært diskutert som noe alternativ at vi ikke skal fortsette med dette. Vi forholder oss til søknader og prosjekter som blir lagt fram for oss år for år, og som nære samarbeidspartnere er vi som regel veldig enige om hva det er som skal til, sier Grundekjøn.

Enigheten og det tette samarbeidet hjelpes også av at Nicolai Tangen, AKOS stifter, sitter i styret i SKMU.

– Selv om han ikke har noen formell rolle i AKO er det klart at han er en stemme som blir lyttet til, sier Arvid Grundekjøn.

Sørlandets Kunstmuseum 2019 2018 Inntekter 28,6 31,3 Ord. avskrivninger 1,4 1,3 Driftsresultat -2,0 0,6 Resultat før skatt -2,0 0,6 Anleggsmidler 9,9 9,1 Omløpsmidler 65,8 7,5 Egenkapital 3,5 5,4 Langsiktig gjeld 0,0 0,0 Kortsiktig gjeld 72,2 11,2 Aksjeutbytte 0,0 0,0 Lederlønn (samlet) 3,0 2,9 Inntjening 🙁 😐 Betalingsevne 🙁 🙁 Egenkapitalandel 😐 😀 Antall ansatte 46 30 Alle regnskapstall i mill. kroner